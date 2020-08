Cinque anni per confessare il delitto di una donna, neanche 48 ore per ritrattare tutto. Il caso di Damiano Torrente, pescatore 46enne del quartiere palermitano dell'Acquasanta, sta dando del filo da torcere agli investigatori. Mercoledì si è costituito: ha confessato ai carabinieri l'omicidio e l'occultamento di cadavere di una donna romena 33enne, Ruxandra Vesco. Ha portato le forze dell'ordine nel luogo in cui si trovavano i resti della vittima. A distanza di poco meno di due giorni, però, ha negato tutto.

Damiano Torrente, la confessione

Ha affermato di aver tolto la vita a Ruxandra Vesco, strangolandola con una corda.

Damiano Torrente, mercoledì pomeriggio, assistito dall'avvocato Alessandro Musso, ha confessato il delitto. Mosso dal rimorso che non gli permetteva di dormire la notte, dopo cinque anni ha deciso di recarsi dai carabinieri della stazione di Falde. Agli inquirenti ha fornito un racconto lucido e dettagliato del presunto omicidio con tanto di movente.

L'uomo, in stato di fermo su disposizione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Felice De Benedictis, l'avrebbe uccisa il 13 ottobre 2015 perché la romena avrebbe voluto a tutti i costi trasferirsi nel villino all'Addaura dove Torrente abitava con la moglie, anche lei originaria della Romania. Inoltre, avrebbe minacciato di denunciarlo perché faceva il protettore e prendeva soldi dall'attività illecita.

Agli investigatori ha detto di aver conosciuto la donna, che si faceva chiamare Alessandra, in strada dopo che il marito l'avrebbe cacciata di casa. Secondo il suo racconto l'avrebbe aiutata, inizialmente, portandola nel suo appartamento perché in quel periodo sua moglie e i figli erano in vacanza in Romania, e così tra di loro sarebbe nata una relazione.

Dopo aver spiegato di averla strangolata con una corda da pescatore, ha aggiunto di aver nascosto il corpo in due sacchi di plastica da giardiniere, quindi l'avrebbe caricato nel bagagliaio della sua auto insieme alla borsa che conteneva i documenti e il cellulare della donna. La notte successiva sarebbe uscito di casa per andare in via Monte Ercta, a Monte Pellegrino, per gettarla in un dirupo.

Si sarebbe sbarazzato del cellulare gettandolo in mare e di notte, mentre la moglie dormiva, nel giardino di casa avrebbe dato fuoco alla borsa della vittima. Invece le scarpe le avrebbe gettate in un contenitore di abiti usati insieme ad una valigia. La donna, una presunta truffatrice seriale, nel 2015 era stata raggiunta da una condanna definitiva, ma i carabinieri non erano riusciti a rintracciarla.

Damiano Torrente sarebbe stato spinto a confessare da un prete

Sarebbe stato il prete di una parrocchia dell'Acquasanta che Torrente ha frequentato negli ultimi due mesi, dopo essere tornato in libertà nel periodo di lockdown in seguito ad un arresto per stalking, a spingerlo a confessare. Al sacerdote avrebbe manifestato i rimorsi di coscienza, il suo pentimento, l'avvicinamento a Dio.

Nel segreto del confessionale, il parroco lo avrebbe persuaso a chiudere i conti con la giustizia prima che con il Signore.

Damiano Torrente ritratta: 'Ho inventato tutto'

"Non l'ho uccisa io quella donna, ero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". Questo è quanto affermato da Damiano Torrente durante un nuovo interrogatorio. Per dimostrare di aver mentito nel corso della confessione, ha riferito agli investigatori di non essere il proprietario della Fiat Punto bianca con cui aveva detto di aver trasportato il corpo della donna, né di avere un villino all'Addaura. Dinanzi ai pm ha ammesso di aver conosciuto Ruxandra Vesco in un locale notturno in tempi recenti. Dunque, stando a questa versione dei fatti, la donna sarebbe ancora viva.

Ha sostenuto di aver indicato agli inquirenti la presenza di resti umani a Monte Pellegrino suggestionato dal racconto di un amico. Per il resto avrebbe inventato tutto, anche la confessione fatta a un prete, perché aveva perso lucidità a causa della droga.

Già un anno fa Torrente si era andato a costituire: alla squadra mobile aveva confessato l'omicidio della stessa donna e di alcuni parenti. La polizia aveva fatto indagini ma non aveva trovato alcun riscontro di quanto affermato: la vicenda era stata perciò archiviata.

Le indagini adesso proseguono: si attendono i risultati dell'autopsia sui resti umani trovati in base alla segnalazione di Torrente per risalire a un'identità certa. Dalle prime indiscrezioni, sarebbero quelli di una donna che, come Ruxandra Vesco, aveva una protesi alla gamba.