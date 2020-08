Con un gesto altruistico ha salvato la vita all’amica. La vita di Giulia Moscariello è tragicamente cambiata la sera di venerdì 31 luglio al rientro di una festa a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. La diciottenne, originaria di Cava de’ Tirreni, stava aspettando con Chiara Memoli l’arrivo dei genitori quando una vettura l’ha travolta in via Nazionale. Le due giovani erano sedute l’una accanto all’altra con Giulia che si è resa conto che l’auto fuori controllo le avrebbe centrate in pieno. Con uno spintone è riuscita a spostare l’amica ma non ad evitare il terribile impatto con la macchina.

Nell’incidente la giovane ha riportato gravissime ferite alla gamba sinistra con i medici che sono stati costretti ad amputarla per salvarle la vita. Un atto di coraggio che Chiara non dimenticherà mai. Da qui la decisione di avviare una raccolta fondi attraverso la piattaforma gofund.me per aiutare la famiglia ad affrontare le spese necessarie per assicurare a Giulia un futuro dignitoso.

Giulia Moscariello travolta da un'auto mentre era su un muretto con l'amica

Dopo aver lanciato il crowfounding su gofund.me Chiara Memoli ha chiesto sostegno via social per l’amica rimasta gravemente ferita per salvarle la vita. “Siamo rimaste coinvolte in un incidente stradale lo scorso 31 luglio” - ha raccontato la giovane che ha ricostruito la dinamica del terribile impatto con un’auto fuori controllo verificatosi a Nocera Superiore (provincia di Salerno).

Le due ragazze erano sedute su un muretto nei pressi del McDonald’s in via Nazionale. “Giulia si è resa subito conto di quello che stava accadendo” - ha aggiunto la salernitana sottolineando che l’amica spingendola le ha salvato la vita.

La sorte non è stata altrettanto benevola con Giulia Moscariello le cui condizioni sono parse subito gravi con i medici che hanno deciso di amputarle la gamba sinistra per evitare conseguenze peggiori.

Da quel giorno Chiara non riesce a darsi pace e ha deciso di avviare una raccolta fondi per assicurare all’amica un futuro senza limitazioni.

'Voglio aiutare Giulia a realizzare i suoi sogni', raccolti 20.000 euro in poche ore

“Giulia ha 18 anni e ha una vita davanti con tantissime cose da fare” - ha aggiunto Chiara Memoli nella lettera pubblicata sulla piattaforma gofund.me.

Quest’ultima spera che attraverso la raccolta fondi l’amica possa realizzare i suoi sogni nonostante le gravi conseguenze che ha riportato per via del drammatico incidente nel quale ha perso la gamba sinistra.

“Voglio esprimerle in questo modo la mia gratitudine per il suo gesto eroico”. Un appello che ha commosso il web ed al quale hanno risposto numerosi utenti. In poche ore sono stati raccolti ventimila euro. “Sosteniamo Giulia per il prosieguo del suo cammino anche con un piccolo gesto” - ha chiosato Chiara Memoli.