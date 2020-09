Eleonora Brigliadori ieri, sabato 5 settembre, ha partecipato alla manifestazione organizzata dal 'Popolo delle mamme', con i no mask e no vax. Circa 1500 persone, secondo i dati della Questura, tra cui esponenti di Forza Nuova, movimento di estrema destra romana, e seguaci di teorie complottiste, si sono date appuntamento nel pomeriggio a piazza Bocca della Verità per denunciare presunte misure liberticide e quella che definiscono una "dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria".

I negazionisti del Covid hanno sfilato ammassati e senza mascherina, bersaglio della loro polemica insieme a tamponi e vaccini.

Tra di loro, l'ex annunciatrice televisiva, già al centro di polemiche per esternazioni antiscientifiche.

Brigliadori, cosa ha detto alla manifestazione

Ieri, Brigliadori ha rivendicato con orgoglio la scelta di non essere mai rimasta a casa dall'inizio della pandemia, neanche quando c'era il lockdown, dichiarando in tal modo esplicitamente di aver trasgredito alle direttive di Palazzo Chigi volte a fermare il contagio da Coronavirus. Ha riferito di aver voluto essere presente alla manifestazione dei negazionisti del Covid "come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana".

Si è opposta ai decreti del governo Conte bollandoli quali atti di "una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione".

Ha riferito che non andrà in televisione finché la tv non tornerà ad essere libera. Ha detto di non tollerare colleghi che indosserebbero le mascherine soltanto per garantirsi la poltrona. Brigliadori, come gli altri manifestanti, non indossava la mascherina, portava invece ghirlande di fiori. Ha invitato la giornalista de Il Messaggero che l'ha fermata per farle qualche domanda, a levare la mascherina.

La cronista ha osservato che ognuno si comporta come crede. "Io parlo con quelli liberi - ha reclamato Brigliadori - se tu non sei libera, vuol dire che neanche questa intervista potrà essere pubblicata". Ha contestato la domanda: "Come mai sei in piazza?". La vera domanda da fare secondo lei sarebbe stata: "Perché non ci sono tutti in piazza?

Perché non ci sono 50 milioni di italiani? Perché non ci sono gli artisti dicendo balle e vendendo gli slogan di una politica degenerata? Come mai non avete il coraggio della libertà?".

Brigliadori contro il vaccino anti-Covid

L'ex presentatrice, lo scorso mese, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post antivaccino. Ad inizio agosto, infatti, è stata data la notizia che presso l'ospedale Spallanzani di Roma ha preso il via la sperimentazione di un vaccino italiano su un campione di 90 volontari. La prima iniezione è stata fatta a una donna di 50 anni. La novità non è stata di gradimento alla Brigliadori che ha scritto: "24 agosto di questo 2020, segnatevi questa data, perché è l'inizio della distruzione del genoma umano, questi vaccini provocheranno danni irreversibili.

Se riuscite a salvare anche una sola persona, aprendo gli occhi per tempo sui contenuti distruttivi nascosti in questi vaccini, avete fatto il vostro dovere di cristiani".

Già in passato, Brigliadori ha fatto parlare di sé: ospite del Maurizio Costanzo Show nel 2016, aveva contestato la medicina ufficiale, sostenendo di essere guarita da un tumore senza ricorrere alla chemioterapia. L'ex modella, telefonista alla trasmissione di Enzo Tortora, Portobello, nel 1977, poi annunciatrice di Canale 5 dal 1980 al 1984, è stata esclusa nel 2018 dal reality Pechino Express in seguito agli attacchi contro la compianta conduttrice delle Iene, Nadia Toffa. La aggredì verbalmente e anche con un ceffone davanti alle telecamere quando la iena andò a intervistarla sulla scelta di curarsi con il metodo Hamer.

E dopo che Toffa annunciò di avere il cancro, Brigliadori scrisse sui social: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita, e dove la salute scompare la falsità avanza”.

Negazionisti a Roma: 'Per favore serve un medico'

Ieri durante la manifestazione, proprio mentre dal palco una persona teneva un comizio, tra i partecipanti qualcuno si è sentito male. "Un medico, per cortesia, si rechi qui, c’è bisogno di un medico, ce ne sarà più di uno", ha detto qualcuno del servizio d'ordine.

La persona sul palco ha poi ripreso a parlare. Ha sostenuto che i politici inietterebbero vaccini contenenti un microchip. Ha poi precisato: "Noi non siamo negazionisti né terrapiattisti, siamo ‘risveglisti’.

Noi neghiamo il coronavirus per come ci è stato raccontato, che è servito ad atterrirci, la strategia del terrore che ha chiuso tante persone in casa in attesa che si aggravassero per poi portarle in ospedale a morire".