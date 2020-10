Il direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, pubblicata il 7 ottobre, facendo il punto sull'attuale emergenza Coronavirus. "L'estate è stata troppo vivace in tutta Europa e il contagio si è rianimato", ha dichiarato il professore, aggiungendo che i più giovani hanno trasmesso il virus ai soggetti di età più avanzata.

Galli sulle normative anti-Covid: 'Basta un po' di buon senso'

L'infettivologo Galli si è pronunciato anche sulla Politica, esprimendosi sul nuovo decreto del governo guidato da Giuseppe Conte che comporta l'obbligo delle mascherine all'aperto.

Ha dichiarato che questo intervento è ragionevole, anche se in realtà sarebbe sufficiente adoperare un po' di criterio: "Va sicuramente indossata quando si è in vicinanza di altre persone". In altre occasioni, invece, non servirebbe: "Per dire, quando passeggio al parco con mia moglie, lontano da altre persone".

Mentre, in merito all'ipotesi di un'eventuale chiusura dei locali alle ore 23:00, Massimo Galli ha commentato: "Sarebbe un segnale forte", utile a suo avviso per controllare maggiormente la movida. Il professore ha ricordato che alcuni Paesi, come Francia, Spagna e Regno Unito stanno registrando un eccessivo aumento dei contagi da coronavirus proprio a causa della mancanza di severe normative anti-Covid.

Il docente sostiene che non ci sarà un altro lockdown

Il professore dell'Università Statale di Milano non ha voluto parlare di "seconda ondata" ("per scaramanzia", ha detto), bensì ha preferito utilizzare il termine "ripresa". Ed ha ricordato cosa accadde con l'epidemia causata dalla 'grande influenza' del 1918-19: ci fu un'altra ondata del virus.

A parere dell'infettivologo, questo potrebbe accadere anche nel caso del coronavirus, ma solo se ci saranno dei focolai incontrollati. I cluster ai quali stiamo assistendo adesso negli istituti scolastici, sulla base delle affermazioni del docente, sarebbero limitati alle scuole superiori e riguarderebbero specialmente le attività extra-scolastiche dei giovani.

Galli ha sottolineato che, in ogni caso, non riusciremmo a far fronte ad un secondo lockdown, soprattutto a livello economico, in quanto le attività sono ancora in fase di ripresa dalla precedente chiusura.

Come si protegge Galli dal coronavirus

Il direttore dell'ospedale Sacco di Milano ha affermato di essersi sottoposto già a tre tamponi, tutti con esito negativo. Inoltre, prima di accedere ai reparti, il professore indossa "quelle tute da palombaro" (questo il termine che ha usato) per preservare la propria salute e quella degli altri. In questi giorni, inoltre, Massimo Galli è stato candidato dal Comune di Milano alla benemerenza dell'Ambrogino d'oro per l'impegno che ha dimostrato nella lotta contro la Covid-19, ed ha commentato così questo fatto: "Sono milanesissimo da parte di padre e ne sono orgoglioso".