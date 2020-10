Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato dai carabinieri nella tarda serata del 10 ottobre, presso le campagne di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Potrebbe trattarsi del signor Pietro Michele Mastromatteo di 47 anni. L'uomo risultava scomparso da 15 giorni. Michele era originario di Peschici. Proprio nell'agro di Cagnano Varano le attività da parte dei carabinieri si erano intensificate. I membri del comando provinciale dei carabinieri di Foggia informano, tramite alcune dichiarazioni riportate da Foggia Today, che a ogni modo la certezza assoluta circa l'identità del cadavere si avrà solamente dopo le opportune analisi di laboratorio.

Il corpo si trova al momento a Foggia, in attesa dell'autopsia. Il quotidiano scrive, inoltre, che i familiari di Mastromatteo siano rimasti sconvolti della notizia ricevuta nel cuore della notte.

Peschici, trovato il corpo senza vita di un uomo

I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo nell'agro di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Non si esclude possa appartenere a Michele Mastromatteo, residente a Peschici, scomparso diversi giorni fa. Michele lavorava presso un deposito di bibite. Lo scorso 25 settembre era andato alla volta di Termoli, in Molise, in compagnia di un amico. A Peschici è tornato solamente quest'ultimo, che non ha saputo chiarire cosa fosse accaduto al 47enne.

I carabinieri del comando provinciale di Foggia, riguardo il ritrovamento del cadavere, hanno spiegato che la certezza assoluta riguardo l'identità si potrà avere solamente dopo le analisi laboratoriali. Per le cause del decesso bisognerà invece attendere l'autopsia.

Il cadavere al policlinico Riuniti di Foggia

Il corpo senza vita, che potrebbe appartenere a Michele Mastromatteo, è stato trasferito presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Si attende l'esame dell'autopsia sul cadavere. Negli scorsi giorni a Peschici una manifestazione silenziosa è stata organizzata nel paese.

All'evento hanno partecipato una moltitudine di persone. In tale occasione, la madre di Michele Mastromatteo si è rivolta a chi potesse sapere qualcosa. L'appello è stato indirizzato anche all'amico di Michele che, secondo la famiglia del 47enne, sarebbe a conoscenza di molti più avvenimenti rispetto a quello che avrebbe effettivamente raccontato alle forze dell'ordine.

Il caso a Chi l'ha visto?

Il caso di Michele Mastromatteo era stato trattato anche a Chi l'ha visto? nell'ultima puntata andata in onda lo scorso mercoledì. Federica Sciarelli ha raccontato di come, prima della scomparsa, Michele avesse sentito il bisogno di andare a fare i suoi bisogni. Si trovava in una superstrada. In seguito è sparito nel nulla.

In collegamento con gli studi di Chi l'ha visto? l'inviato Ercole Rocchetti, assieme alla famiglia di Michele: Donata e Tommaso (i genitori), Grazia e Irene (le sorelle) e gli avvocati. Ercole Rocchetti ha dichiarato: "Michele Mastromatteo era un ragazzo che amava la vita, lavorava e aveva il sogno ogni anno di andare in Brasile per raggiungere la fidanzata. Aveva questa passione e quella sera è scomparso. Doveva mangiare a casa con la mamma". Tuttavia, in quell'occasione, Michele aveva detto alla genitrice di non cucinare per lui, in quanto avrebbe mangiato assieme a un amico.