Negazionisti della Covid-19 e no mask sono scesi in strada nella serata di ieri 22 ottobre per esprimere il proprio disappunto riguardo alle nuove restrizioni introdotte nella regione Lombardia per contenere il contagio dal Sars-CoV-2. Secondo costoro la pandemia è qualcosa di totalmente inventato, la malattia non esiste. Nel gruppo c'erano anche diversi ristoratori che si sono uniti alla protesta. Qualcuno ha sostenuto di non conoscere neanche una persona che si è ammalata a causa della Covid-19 e che sia per questo deceduta. Solo in Lombardia la malattia in questione ha causato però 17.000 morti.

I negazionisti: 'Vogliamo la libertà'

Molti di loro hanno urlato "Liberta, libertà", in quanto giudicano tutto quello che sta avvenendo come una sorta di dittatura sanitaria di "cui ci siamo stufati". Altre persone sostengono invece che i virus si combattono con integratori e vitamine. Alla manifestazione erano presenti anche i giornalisti della testata nazionale Fan Page. I cronisti hanno chiesto anche alcuni pareri ai presenti e una donna ha dichiarato di non aver mai indossato la mascherina sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e di non essersi contagiata affatto. Secondo questa signora la mascherina non protegge da nulla ed è come "mettere un cancello per non far entrare le zanzare". Un altro manifestante ha invece sostenuto che indossare la mascherina non faccia bene alla salute, in quanto, a suo dire, si respirerebbe troppa anidride carbonica.

Proprio dalla serata di ieri 22 ottobre in Lombardia è scattato il coprifuoco notturno che va dalle 23 alle alle 5:00 di mattina. In questo arco temporale i cittadini non potranno uscire dalla propria abitazione se non per motivi strettamente necessari, come per fare la spesa o per altri urgenti necessità.

La Regione spera così di poter frenare la curva dei contagi che continua a crescere in maniera esponenziale.

No-Covid pronti a non rispettare il coprifuoco

I negazionisti hanno fatto sapere ai cronisti presenti di non voler rispettare il coprifuoco. Già alcuni giorni fa una persona che non crede nell'emergenza sanitaria aveva fatto sapere a Milano Today di non voler sottostare a queste restrizioni, in quanto, a suo dire, il coprifuoco sarebbe una misura incostituzionale.

E sempre secondo costui i tamponi sono farlocchi e non servono alla diagnostica ma solo per fare sperimentazioni di laboratorio. L'uomo autore di queste dichiarazioni fa il ristoratore di professione e ha sostenuto inoltre che oggi "si va a cercare il malato a tutti i costi" quando invece è pieno di asintomatici. Intanto però i numeri della pandemia continuano ad aumentare in tutto il mondo: in Italia si è arrivati a circa 16mila positivi al giorno.