Il mondo delle notizie è complesso - e le storie e le immagini false sono spesso ampiamente condivise sui social media. La redazione di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarvi a distinguere il falso dal vero. Ecco le affermazioni più condivise di questa settimana, di cui nessuna è vera.

USA

Affermazione: Clint Eastwood ha detto di aver votato contro Biden

Fatti: Una lettera attribuita all'attore e regista Clint Eastwood è stata condivisa sui social media sostenendo che avrebbe votato contro il candidato presidenziale democratico Joe Biden. Nella lettera sono stati condivisi alcuni insulti presumibilmente pronunciati da Clint Eastwood contro Biden.

Verità: come riferisce Reuters, una citazione simile è stata condivisa nel 2013 senza menzionare il nome di Biden.

Una portavoce di Clint Eastwood ha smentito l'affermazione dicendo che il regista e attore non ha appoggiato né Donald Trump né Biden per quanto riguarda le prossime elezioni presidenziali.

USA

Affermazione: il Governatore del Colorado, il democratico Jared Polis, sta pianificando una chiusura per la COVID-19 che impedirà il voto di persona e quindi potenzialmente limiterà i voti repubblicani

Fatti: Diversi post sui social media dicono che il Governatore del Colorado, Jared Polis, ha dichiarato che una "chiusura molto restrittiva" farà parte delle nuove restrizioni più severe messe in atto in Colorado per fermare la diffusione del coronavirus.

Gli utenti dei social media denunciano il fatto che chiuderà il voto di persona e "sopprimerà i voti largamente repubblicani che preferiscono votare di persona".

Verità: Come riportato da Reuters, il Colorado non è attualmente sul punto di una serrata totale. Inoltre, un portavoce della Polis ha detto a Reuters che i centri di voto rimangono aperti e che i residenti del Colorado potranno votare per le prossime elezioni.

REGNO UNITO

Affermazione: un film del 1956 aveva previsto la pandemia da Covid-19

Fatti: Un video che si suppone sia stato realizzato nel febbraio 1956 è stato ampiamente condiviso sui social media.

Mostra diversi filmati in bianco e nero, ad esempio un uomo che scrive su una macchina da scrivere o una mappa dell'Asia orientale. La voce fuori campo dice: "Gli esperti prevedono che entro il 2020, un nuovo virus emergerà e si diffonderà da qualche parte in Asia al resto del mondo".

Verità: Il creatore del video, autore satirico Max Patrick Schlienger, che usa lo pseudonimo RamsesThePigeon online, ha dichiarato ad AFP: "L'intento dietro il video era quello di prendere in giro le affermazioni più comuni della disinformazione che si stava diffondendo all'epoca ... ovvero che si trattava di un virus in gran parte innocuo e il modo in cui si stava affrontando era esagerato", ha detto.

REGNO UNITO

Affermazione: i giovani hanno più probabilità di sviluppare la cosiddetta "coda lunga del Covid" dopo un'infezione iniziale, dice Matt Hancock, Segretario alla Sanità

Fatti: Il 22 ottobre, il Segretario alla Sanità Matt Hancock ha dichiarato alla House of Common: "Abbiamo due prove: una è quella del King's College di Londra che mostra che circa una persona su 20 con il coronavirus può avere sintomi a lungo termine; l'altra prova implica che negli adulti sotto i 50 anni, la proporzione va verso una su 10".

Verità: Secondo FullFact, questa affermazione di Hancock si basa su uno studio del King's College di Londra. Come riferisce l'agenzia di controllo dei fatti, l'analisi di riferimento, pubblicata il 21 ottobre, in realtà dice il contrario.

Il documento suggerisce che le persone sopra i 70 anni hanno circa il doppio del rischio rispetto alle persone sotto i 50 anni di ammalarsi per più di otto settimane, il che definisce la "coda lunga". Il dato che confronta quello di 10 persone sotto i 50 anni non è rilevante in quanto evidenzia le persone con sintomi che durano più di quattro settimane, piuttosto che otto, e quindi non sono considerate "malate di covid a lungo termine".

FRANCIA

Affermazione: Il calciatore Paul Pogba ha lasciato la nazionale di calcio francese per le dichiarazioni del presidente Macron sull'Islam

Fatti: Centinaia di post sono stati condivisi sui social media dicendo che il calciatore Paul Pogba avrebbe lasciato la nazionale di calcio francese in seguito agli "insulti diretti al Profeta" del presidente francese Emmanuel Macron.

Questo in seguito alla morte di Samuel Paty, un insegnante francese assassinato da un terrorista islamico per aver mostrato le vignette del Profeta Maometto durante una lezione sulla libertà di parola. Il sito web sportivo arabo 195sports.com e il tabloid inglese The Sun, hanno condiviso le informazioni sul calciatore francese.

Verità: Paul Pogba ha smentito le informazioni sul suo account di Instagram pubblicando uno screenshot dell'articolo di The Sun che diceva: "Sono sconvolto, arrabbiato, scioccato e frustrato, alcune fonti 'mediatiche' mi usano per fare dei titoli totalmente falsi su argomenti sensibili nel dibattito attuale in Francia, tirando in mezzo la mia religione e la Nazionale francese".

KENYA/LIBERIA

Affermazione: gli Stati Uniti annunciano "visti commerciali" permanenti per il Kenya e la Liberia

Fatti: Post pubblicati su due pagine Facebook chiamate "Liberia Embassy in Washington DC" e "Embassy of Kenya Washington DC", e poi massicciamente condivisi sui social media, affermano che il governo degli Stati Uniti ha annunciato "e-visas" permanenti per il Kenya e la Liberia. Secondo i post, la decisione del presidente Donald Trump si pone come soluzione di fronte agli effetti della pandemia di Covid-19 e mira a facilitare l'ingresso di alcuni professionisti di questi due Paesi negli Stati Uniti.

Verità: Secondo AFP Fact Check, entrambe le pagine dietro i presunti annunci non sono profili ufficiali delle rispettive ambasciate a Washington.

Dopo che le affermazioni sono state condivise in maniera massiccia, entrambe le ambasciate hanno pubblicato dichiarazioni sui loro siti web ufficiali dichiarando gli annunci come "falsi" e "fraudolenti".

FILIPPINE

Affermazione: la Banca Mondiale e il FMI sono stati creati dal defunto dittatore filippino Ferdinand Marcos e dal defunto nazionalista filippino José Rizal

Fatti: Alcuni post condivisi su Facebook affermano che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sono stati creati dal defunto dittatore filippino Ferdinand Marcos e dal defunto nazionalista filippino José Rizal.

Verità: Secondo l'AFP Fact Check, l'affermazione è falsa. Ferdinand Marcos ha governato le Filippine tra il 1965 e il 1986.

José Rizal, invece, fu giustiziato nel 1896. La sua morte ha alimentato nelle Filippine la lotta contro il dominio coloniale spagnolo. La Banca mondiale e il FMI, tuttavia, sono stati creati dopo la conferenza di Bretton Woods del 1944, negli Stati Uniti, quindi, cinque decenni dopo la morte di Rizal e due decenni prima che Marcos fosse eletto presidente.

SPAGNA

Affermazione: Un'immagine mostra il passaporto rilasciato per il trasferimento della mummia di Ramses II dall'Egitto alla Francia

Fatti: Alcuni post su Facebook condividono l'immagine di un presunto passaporto rilasciato nel 1976 a nome della mummia di Ramses II. Secondo i post, il documento è stato creato in modo che fosse possibile trasportare le spoglie del faraone dall'Egitto alla Francia, per effettuare i lavori di restauro.

Verità: Secondo l'agenzia spagnola di controllo dei fatti Newtral, i resti di Ramses II sono stati trasportati dall'Egitto alla Francia nel 1976, ma le informazioni sul passaporto sono false. Attraverso una ricerca inversa su internet è possibile notare che l'immagine condivisa del passaporto è in realtà un'illustrazione pubblicata dalla rivista Heritage Daily nel marzo 2020, per "rappresentare" la documentazione che la Francia aveva richiesto all'Egitto per approvare l'ingresso della mummia nel proprio territorio. Sotto l'immagine pubblicata da Heritage Daily c'è il seguente messaggio in rosso: "La creazione del passaporto da parte di un artista - L'immagine è a scopo rappresentativo".

AMERICA LATINA

Affermazione: Un video mostra come gli incendi boschivi sono causati dai governi

Fatti: Alcuni post di Facebook hanno condiviso un video che mostra un elicottero che appicca il fuoco in alcuni tratti di foresta. La didascalia dei post afferma che le immagini sono la prova che gli incendi boschivi sono causati dai governi.

Verità: Secondo le informazioni del servizio di fact-checking del quotidiano peruviano La República, le immagini mostrano in realtà l'applicazione di una tecnica di combustione controllata, utilizzata proprio per combattere il verificarsi di grandi incendi boschivi. Attraverso una ricerca su internet al contrario, AFP Fact Check è arrivato al video originale, pubblicato il 21 agosto 2020, e ha contattato l'autore delle immagini.

L'uomo sosteneva di essere un vigile del fuoco e garantiva che le immagini mostravano l'applicazione della tecnica della combustione controllata con l'uso di elicotteri, chiamata anche "helitorch".

BRASILE

Affermazione: la Cina utilizzerà solo "vaccino svedese" contro Covid-19 per la sua popolazione

Fatti: Alcuni post di Facebook affermano che il governo cinese ha negoziato l'acquisto di dosi del vaccino Covid-19 sviluppato dall'azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca per essere utilizzato sulla sua popolazione, invece di optare per gli immunizzatori che si stanno sviluppando nel paese, come il CoronaVac, da parte della Sinovac, azienda farmaceutica cinese.

Verità: secondo le informazioni dell'agenzia brasiliana di controllo dei fatti Lupa, l'affermazione è falsa.

La voce diffusa sui social network potrebbe essere basata sul fatto che il 6 agosto 2020 il laboratorio cinese Shenzhen Kangtai ha firmato un accordo per la produzione in Cina di 100 milioni di dosi sperimentali del vaccino sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford. Tuttavia, secondo le informazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono almeno quattro vaccini cinesi che sono nella fase tre degli studi clinici e sono stati testati nella popolazione del Paese, tra cui il CoronaVac. In ogni caso, non esiste ancora un vaccino che si sia dimostrato efficace contro il Covid-19.