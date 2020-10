In un’intervista rilasciata all’Ansa Rocco Siffredi ha manifestato i suoi dubbi in relazione all’efficacia dei test rapidi: “Sono inutili e dannosi”. Al rientro a Budapest l’attore e la moglie sono risultati positivi al Covid 19 dopo aver soggiornato alcuni giorni a Roma per questioni di lavoro. Per l’attore abruzzese il contagio potrebbe risalire al 16 ottobre in occasione di una cena. “A tavola eravamo distanziati ma forse ho stretto qualche mano di troppo. Quella sera erano presenti numerosi artisti che non fanno parte del mondo dell’intrattenimento per adulti” - ha chiarito Siffredi che ha spiegato di aver accusato sintomi influenzali al rientro a Budapest.

“Abbiamo fatto due volte il test rapido e siamo risultati sempre negativi. Mi sono tranquillizzato ed ho abbracciato i miei figli ma subito dopo anche loro hanno iniziato a star male”. A questo punto l’attore ha deciso di fare il tampone molecolare. “Quando mi hanno contattato dal laboratorio mi hanno riferito che eravamo positivi al Covid e che anche la fidanzata di mio figlio aveva contratto il virus” - ha aggiunto il 56enne.

In un’intervista all’Ansa l’abruzzese ha spiegato di aver acquistato, per motivi precauzionali, test rapidi e medicinali. “Ero in Italia per incontri legati al film sulla mia vita” - ha precisato il 56enne che ha raccontato di essersi riuscito a procurarsi un invito business (che permette di muoversi in libertà) per evitare la rigorosa quarantena imposta dalle autorità ungheresi.

Al rientro a Budapest Siffredi e la moglie, Rosa Caracciolo, hanno iniziato a manifestare i primi sintomi del virus ma, rassicurati del doppio esito negativo dei test rapidi, hanno riabbracciato i figli Lorenzo e Leonardo. Quando questi ultimi hanno iniziato a sentirsi male l’attore ha contattato un laboratorio per effettuare i tamponi dai quali è emersa la positività al Covid 19 di tutta la famiglia.

L'attore: 'Probabilmente sono stato contagiato dopo una cena a Roma'

L’attore non ha nascosto di essere preoccupato per lo stato di salute della domestica e del marito, anche loro risultati positivi al Covid 19. “Hanno 70 e 75 anni e non mi perdonerei di aver fatto loro del male” - ha precisato Rocco Siffredi che ha spiegato di essere stato particolarmente attento durante il soggiorno a Roma: “L’albergo era quasi vuoto mentre i mezzi di trasporto erano abbastanza affollati”. L'attore di Ortona è convinto di aver contratto il virus dopo una cena.

“C’è stata qualche stretta di mano di troppo e successivamente c’è stata comunicata la positività di una di una delle persone incontrate durante la serata”.

Secondo Siffredi bisognerebbe affidarsi soltanto agli esami molecolari visto che i test rapidi si sono mostrati poco affidabili. “Per me è solo un business dannoso” - ha aggiunto sottolineando di aver perso il gusto e di essere in costante contatto con i medici italiani.