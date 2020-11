Giovedì 12 novembre a Castenaso, in provincia di Bologna, Irene Boruzzi di 19 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. Il conducente sarebbe risultato positivo all'alcoltest scattato immediatamente come da prassi in questi casi. La drammatica vicenda di Cronaca Nera è stata riportata dai quotidiani locali e nazionali e battuta in aperta da Il Resto del Carlino.

Una prima ricostruzione dell'accaduto

Secondo quanto riportato proprio da Il Resto del Carlino, verso le sette e mezza di sera, la vittima stava facendo jogging in via Frullo, in una strada di periferia ben illuminata.

Un'Opel Astra diretta verso Bologna, sopraggiunta nella medesima via, l'ha però travolta mentre correva, trascinandola per più di 200 metri. L'uomo al volante, un 45enne bolognese, si sarebbe fermato soltanto dopo l'impatto. Irene Boruzzi che viveva con i genitori e una sorella più piccola poco distante dal luogo dell'incidente, è stata soccorsa nell'immediato con un'autoambulanza e un'automedica, ma il suo quadro clinico era troppo compromesso e non ce l'ha fatta. È deceduta alle 20.10 dopo vari tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Le indagini in corso

Sono giunti sul posto anche i carabinieri della Radiomobile di San Lazzaro di Savena e altre due pattuglie, una di Castenaso e l'altra di Granarolo.

I militari hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incidente, mentre i carabinieri hanno sottoposto il conducente dell'Opel Astra all'alcoltest. Il 45enne - che è risultato avere precedenti per guida in stato d'ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale - è risultato positivo con valori quattro volte più alti del limite consentito per legge, cioè 2,18 g/l.

Le forze dell'ordine hanno fermato l'uomo e sequestrato il suo veicolo. Per ora è ai domiciliari, ma in giornata è prevista la convalida dell'arresto. Nel frattempo, la Procura ha avviato un'inchiesta per omicidio stradale.

Le dichiarazioni del sindaco

Il primo concittadino di Castenaso, Carlo Gubellini, ha espresso le sue sentite condoglianze ai parenti della 19enne, che era una nipote di secondo grado del fondatore di un forno molto conosciuto in paese, in cui lavora ancora la madre di Irene Boruzzi.

Il sindaco ha poi specificato che la giovane stava correndo e che si trovava sulle strisce pedonali, quando quell'auto l'ha falciata, togliendole la vita.

Una volta che la notizia si è diffusa in paese, la comunità ha dimostrato la propria vicinanza ai parenti, sia attraverso i social, che raggiungendo il panificio di famiglia. Oggi, 13 novembre, i carabinieri inoltreranno in Procura i primi esiti dei rilievi effettuati sul posto del sinistro.