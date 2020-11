La pandemia provocata dal Coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, anche in Italia, dove nella giornata di ieri 9 novembre si sono registrati altri 25.271 nuovi casi (a fronte però di oltre 100mila tamponi in meno rispetto al consueto). L'Istituto superiore di Sanità ha pubblicato i dati del monitoraggio settimanale dell'epidemia nel nostro Paese, che mostrano come il patogeno stia circolando velocemente su tutto il territorio nazionale: secondo gli esperti l'indice Rt ha toccato l'1,7.Secondo il direttore del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, il quadro della "situazione epidemiologica da Covid-19 continua a peggiorare", per cui c'è bisogno che le persone restino il più possibile a casa evitando le interazioni con individui che vivano al di fuori del proprio nucleo abitativo.

Sempre nella giornata di ieri 9 novembre si è registrato un aumento del numero dei ricoveri in terapia intensiva, che adesso ammontano a 2.849 unità.

Ipotesi lockdown generalizzato dal 15 novembre

Il Governo italiano nelle scorse settimane ha varato ulteriori provvedimenti per contenere la pandemia nel nostro Paese. L'ultimo Dpcm in ordine di tempo è arrivato lo scorso 4 novembre e ha previsto la divisione dell'Italia in tre fasce di rischio a seconda della gravità della situazione regione per regione. Le varie zone sono state indicate con i colori rosso, arancione e giallo. Nelle zone rosse, che sono per adesso Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Calabria, è in vigore un blocco totale della maggior parte delle attività ritenute non essenziali.

Da domani 11 novembre anche la Provincia autonoma di Bolzano rientrerà in questa fascia, mentre della zona arancione entreranno a far parte Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria le quali si aggiungono quindi a Puglia e Sicilia. Sulla Campania si deciderà nel corso della giornata di oggi 10 novembre.

Il nuovo Dpcm dovrebbe durare fino al prossimo 3 dicembre, ma si parla già di instaurare un nuovo lockdown generalizzato a partire dal 15 novembre prossimo se le cifre dei contagi non dovessero scendere in questi giorni.

Sandra Zampa: 'Cittadini comuni potranno essere vaccinati entro l'estate'

Sul caso dell'aumento dei contagi da Sars-CoV-2 è intervenuta anche Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute.

Zampa ha informato la popolazione, tramite la stampa nazionale, che i cittadini comuni potranno essere vaccinati già entro la prossima estate contro il coronavirus. Zampa ha dichiarato che presto arriverà un provvedimento per quanto riguarda il Natale, che potrebbe prevedere l'incontro solo con familiari stretti di primo grado, come fratelli o sorelle. Il Governo starebbe studiando anche un allentamento del rigore per alcuni esercizi commerciali ma potrebbero restare la gran parte delle restrizioni attuali. Luca Richeldi, direttore dell'unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico, intervistato durante la trasmissione televisiva "Agorà", ha dichiarato che un nuovo lockdown per i prossimi mesi è difficilmente sostenibile, per cui si augura che vengano trovate altre soluzioni più "flessibili".