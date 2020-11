Il vaccino non sarà una bacchetta magica con cui, in pochi mesi, si potranno cancellare tutte le criticità e necessità portate in dote dalla pandemia da Coronavirus. Lo si evince da un'intervista rilasciata dallo scienziato Giuseppe Remuzzi al Corriere della Sera. Il direttore dell'Istituto Mario Negri ha salutato con soddisfazione l'annuncio di Pfeizer relativamente all'esistenza di un vaccino funzionante al 90%, ma ha anche spiegato perchè è vietato farsi illusioni.

Vaccino coronavirus: vietato farsi illusioni

Le percentuali sono persino al di là di ciò che, secondo Giuseppe Remuzzi, sarebbe sufficiente.

"Basterebbe - ha spigato - il 50% per essere contenti. Ma non dobbiamo illudere la gente: che ci sia un vaccino e che funzioni non significa ce ne sia per tutti". Al di là dalla questione diffusione e somministrazione, lo scienziato intende mettere ben in chiaro il fatto che il momento in cui di dovranno mettere da parte mascherine e necessità di distanziamento sociale potrebbe non essere così vicino.

Riguardo al vaccino contro il Covid, il direttore dell'Istituto Mario Negri ha, infatti, inteso spiegare che, a livello epidemiologico, avranno un sistema di funzionamento simile ai vaccini influenzali, non ad esempio a quello per la polio. "Ci proteggeranno dalla malattia - spiega - ma non la faranno sparire".

Dalle sue parole sembra arrivare acqua sul fuoco dei facili entusiasmi. "In questa pandemia - ha aggiunto - ogni salto in avanti si è rivelato fallace". Quando gli viene chiesto se il vaccino estinguerà il virus, lo scienziato risponde: "No, ed è meglio dirlo con chiarezza. Tutti i vaccini in dirittura d'arrivo a cominciare da quello della Pfizer non sopprimeranno il coronavirus.

Per capirci, saranno più simili ai vaccini antiinfluenzali che a quello della Polio. Ci proteggeranno dalla malattia, ma non la faranno sparire".

Per Remuzzi non si potrà abbassare la guardia

Tuttavia la sua idea è che nel giro di qualche anno la maggior parte di coloro i quali abitano il mondo potrà ricevere la somministrazione del vaccino.

Secondo Remuzzi degli otto vaccini già arrivati alla fase 3, almeno due potrebbero arrivare alla meta in contemporanea.

Averne più d'uno faciliterà la produzione e la diffusione. L'immunizzazione, però, si verificherà solo se si continuerà a rispettare le regole. Chiaro il riferimento a: "Mascherina, distanziamento sociale, lavaggio continuo delle mani".

Non potrà essere solo il vaccino a scrivere la parola fine sul Covid. Il successo definitivo arriverà dalla combinazione di tre fattori: il vaccino per l'appunto, le misure di contenimento ed il tempo. "L'effetto di queste tre azioni farà diventre il coronavirus come il raffreddore. Un lavoro di Nature - ha aggiunto Remuzzi - prevede che sarà per il 2024".

Tuttavia, l'arrivo del vaccino avrà la funzione di scongiurare al più presto molti decessi e ostacolerà la trasmissione. Oggi secondo lo scienziato bisogna utilizzare quello che è il vaccino odierno, ossia la mascherina.

Remuzzi ha sottolineato come, al momento, il vaccino sia stato testato solo su soggetti in salute e che bisognerà vedere come potrebbero reagire quanti presentano malattie del sistema immunitario o prendono farmaci immunosoppressori. Il dato certo è che, però, facendo in modo che sia somministrato a molti equivale comunque preservare le fasce deboli, andando a rallentare in maniera significativa la trasmissione.

Come ipotesi, nell'intervista al Corriere della Sera, è stato segnalato che il vaccino potrebbe dare un'immunità di 6-8 mesi (come quello per l'influenza) e che potrebbero servire due dosi.

"Dopo - ha spiegato Remuzzi - è vero che non abbiamo certezza, ma gli studi attuali dicono che sarà difficile contrarre una seconda volta il virus".