Lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'infermiere Giuseppe Forciniti, 33 anni, ha ucciso la compagna, Aurelia Laurenti, di 32, e si è costituito. Il femminicidio è avvenuto a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, nella villetta dove la coppia viveva con i due figli di tre e otto anni. La madre dell'omicida, Giovanna Ferrante, ha difeso il figlio. Il padre della vittima, ha riferito che Aurelia aveva scoperto i tradimenti del genero e voleva lasciarlo.

Roveredo, due verità inconciliabili

Hanno suscitato scalpore e sdegno le parole di Giovanna Ferrante a favore del figlio dopo che ha ucciso la nuora: "È una persona meravigliosa", ha detto.

La donna ha raccontato che con molti sacrifici nel 2012 il figlio si era laureato quando il primo nipotino aveva pochi mesi. Per sostenere le spese domestiche, avrebbe fatto turni di notte e inviato soldi anche ai genitori di Aurelia. La coppia sarebbe entrata in crisi perché Giuseppe "doveva fare quello che voleva lei". Ferrante non ha saputo spiegare perché suo figlio abbia ucciso la mamma dei suoi nipotini. Ha elencato una serie di presunte manchevolezze della nuora: ultimamente avrebbe allontanato Giuseppe perché lui l'avrebbe ripresa. Lei avrebbe occupato il tempo al cellulare, al punto di trascurare la casa e disinteressarsi della famiglia. Al ritorno dal lavoro, Giuseppe avrebbe dovuto pulire, cucinare, aiutare il bambini nei compiti, fare tutto lui.

In questo periodo di emergenza Covid, avrebbe manifestato stanchezza per turni estenuanti e avrebbe chiesto, invano, alla compagna di aiutarlo.

Giovanna Ferrante ha raccontato di aver scoperto un giorno che la nuora aveva un occhio nero e di aver appreso che glielo aveva fatto Giuseppe. Il figlio, però, aveva sostenuto di non averle messo mai le mani addosso.

"Da donna, ho creduto ad Aurelia". Il giorno dopo, Ferrante aveva scoperto che il figlio aveva un livido sulla pancia. La nuora aveva ammesso di averlo colpito con un mattarello.

Giuseppe Laurenti, papà della viittima, ha raccontato tutt'altra verità: quest'estate, Aurelia aveva lasciato la casa a Roveredo e si era trasferita coi bambini dai genitori dopo aver scoperto sul cellulare del compagno una relazione clandestina.

"È stato un momento bruttissimo, poi è tornata da lui, per non far del male ai mie nipoti", ha riferito Laurenti. Sui social, sono stati scritti commenti indignati. Una utente: "Se mio figlio commettesse un delitto del genere, pur continuando ad amarlo, chiederei perdono in ginocchio a tutto il mondo e cercherei di superare il senso di fallimento che inevitabilmente proverei". Un altro: "Signora almeno non offenda l'intelligenza di chi legge. Si rassegni perché suo figlio è semplicemente un volgare assassino come tutti quelli che tolgono la vita alle mogli, alle compagne, alle fidanzate e comunque a chi osa ribellarsi loro. Taccia e avrà più comprensione da parte nostra".

Roveredo, il figlio di otto anni: 'Papà non litigare'

Ci doveva essere un clima molto teso nell'abitazione di via Martin Luther King a Roveredo in Piano dove Giuseppe ha ucciso la compagna. Al punto che i ruoli sembrerebbero invertiti. Come fosse stato un adulto, il figlio di otto anni ha scritto un biglietto al padre, trovato sul comodino della camera da letto. "Papà non litigare", si raccomanda il bambino nel testo, lo invita a mantenere la calma, a dedicarsi al lavoro. Ieri, il minore è stato sentito in audizione protetta da una psicologa in Questura: potrebbe aiutare a capire cosa accadeva in casa.

Roveredo, i fatti

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, poco prima dell'una, Giuseppe Forciniti si è presentato in Questura a Pordenone riferendo che avrebbe avuto una colluttazione con un ladro che si sarebbe introdotto nell'abitazione di famiglia a Roveredo.

L'uomo, originario di Cosenza, aveva le mani insanguinate e segnate da tagli. Gli inquirenti hanno chiesto spiegazioni in proposito, finché Forciniti ha confessato una lite con la compagna sostenendo che sarebbe stato aggredito.

Due volanti sono andate nell'abitazione della coppia e hanno scoperto Aurelia Laurenti senza vita con ferite d'arma da taglio al collo. "Sono stato aggredito fisicamente dalla mia compagna mentre ci trovavamo in camera da letto. È anche comparso un coltello, con cui ha cercato di colpirmi. Ne è nata una colluttazione, durante la quale ho afferrato l'arma e l'ho colpita una sola volta, al collo". Ieri il gip ha convalidato il fermo e accolto la richiesta del pm di custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga.

La Procura accusa il fermato di omicidio volontario pluriaggravato. Il fatto che l'uomo abbia affidato i figli al cognato, induce gli inquirenti a pensare che lo abbia premeditato.