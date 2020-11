“Non so chi mi accusa e stiamo già querelando le testate giornalistiche denunciandole per calunnia". Queste le dichiarazioni a FanPage di è D.L., deejay, considerato il "braccio destro" di Alberto Maria Genovese, il re Mida delle start-up, accusato di aver abusato di una 18enne nel suo appartamento di Milano. Nei giorni scorsi, alcune ragazze, avrebbero fatto il nome del vocalist e lo avrebbero indicato come "colui che metteva a disposizione la droga". Tuttavia, D.L., va precisato, non risulta formalmente indagato. Sul caso di cronaca nera stanno indagando il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pubblico ministero Rosaria Stagnaro.

La difesa del 'braccio destro' di Genovese

Nei verbali relativi alle testimonianze rilasciate da alcune ragazze che hanno partecipato ai party di Alberto Genovese è comparso il nome del "braccio destro" dell'imprenditore digitale. Come riporta Repubblica citando una ragazza: "C'era della droga alla festa, era in due piatti a disposizione di tutti - avrebbe riferito una di loro - li ha portati vicino al bar D.L.".

Le accuse lanciate dalle ospiti del noto creatore di start-up sono molto pesanti e, ovviamente, dovranno essere dimostrate. Per questo, il vocalist, sta preparando la sua difesa e, tramite il suo legale, l'avvocato Sabino Di Sibio dello studio Lexant di Milano, ha respinto con decisione tutte le accuse su FanPage: "Smentisco quanto hanno detto le ragazze - ha dichiarato - Un conto è affermare di aver portato delle sostanze da fuori a dentro l'abitazione, altra cosa, invece, è essere presente all'interno e consumarla con gli altri, limitandosi eventualmente a passarla.

Sono due aspetti completamente diversi". "Escludiamo categoricamente condotte relative allo spaccio - ha continuato quindi smentendo il passaggio di droga da parte di D.L. - è una cosa inimmaginabile per il mio assistito".

Il viaggio all'estero

Pochi giorni dopo l'arresto di Alberto Genovese, avvenuto lo scorso 6 novembre, D.L.

è partito con la fidanzata per Bali (in Indonesia) adducendo ad impegni di lavoro presi prima del 10 ottobre (giorno in cui sarebbero avvenute le violenze che hanno portato all'arresto di Genovese, n.d.r.). Qualcuno ha visto nella sua partenza un tentativo di fuga, ma il suo legale, ribadendo che non risulta formalmente indagato per nessun reato in concorso con Alberto Genovese, ha precisato: "Se avesse avuto l'intenzione di fuggire all'estero non avrebbe postato sui social il suo viaggio".

L'avvocato ha anche assicurato che quando il suo cliente rientrerà in Italia sarà disponibile a chiarire la sua posizione davanti al pubblico ministero.

Intanto, continuano le indagini della Squadra mobile di Milano. Stando a quanto emerso finora, sarebbero almeno una trentina le ragazze, alcune non ancora maggiorenni, che avrebbero partecipato ai festini organizzati a "Terrazza Sentimento" (il lussuoso appartamento vista Duomo di Genovese). Gli inquirenti, in queste ore, non si stanno limitando ad ascoltarle, ma stanno procedendo anche ad effettuare accertamenti volti a verificare possibili pressioni, anche economiche, nei loro confronti. Da quanto è trapelato, infatti, sarebbe concreto il rischio di inquinamento probatorio nelle indagini.