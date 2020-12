Francesco Gnucci, il fidanzato 21enne di Maria Chiara, la 18enne stroncata da una presunta overdose di eroina lo scorso 10 ottobre, è stato rinvenuto in fin di vita di fronte all'ospedale di Amelia, comune alle porte di Terni. Il giovane, indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, sarebbe stato abbandonato da qualche conoscente, dopo aver assunto un mix di sostanze stupefacenti.

Abbandonato in overdose di fronte all'ospedale

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato lasciato privo di sensi di fronte all'ingresso dell'Ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre.

I sanitari lo hanno trovato in overdose e subito hanno provveduto a rianimarlo con quattro fiale di Narcan, un farmaco di sintesi utilizzato per bloccare gli effetti degli oppioidi e contrastare, in particolar modo, episodi di crisi respiratoria.

Il giovane è stato poi trasferito al più attrezzato ospedale Santa Maria di Terni. Le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita. La vicenda, tuttavia, è ora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri, infatti, stanno cercando di risalire all'identità di colui che ha abbandonato il 21enne sul marciapiede davanti al nosocomio, in attesa dei soccorsi.

Il post di Francesco per Maria Chiara

Maria Chiara è deceduta nel sonno la notte del suo 18esimo compleanno. A stroncarla sarebbe stata un'overdose.

Nei giorni scorsi Francesco, accusato di aver dato alla fidanzata la dose di eroina che le sarebbe stata fatale, ha voluto dedicare alla ragazza un toccante messaggio su Facebook “Con questo post non voglio giustificarmi, né commiserarmi - ha affermato - ma voglio ricordarti, anche se ti ricorderò lo stesso per sempre". Poi, ha continuato spiegando che vuole che tutti sappiano la verità e che non vuole nascondersi, come del resto non ha fatto neppure la sera in cui ha perso Maria Chiara.

"Se davvero fosse stata quella serata a farti volare via - ha dichiarato - avrei preferito non averti mai conosciuto. Tuttavia non rimpiango nulla". Quindi, ricordando che, nel bene o nel male, lui e la fidanzata facevamo tutto insieme, confrontandosi e parlandosi con sincerità, ha sottolineato: “Ce lo dicevamo sempre: io e te, prima d'essere innamorati, siamo miglior amici".

Francesco ha poi precisato: "Ti amavo e ti amo ancora come il giorno in cui ti ho conosciuta. Ti proposi di lasciarmi, perché nessuno voleva che stessimo insieme e volevo renderti la vita più facile, per non crearti problemi. "Ci siam messi insieme contro tutti e tutto e ce l’avevamo quasi fatta - ha poi concluso - adesso, mi prendo le mie pene, qualsiasi esse siano".