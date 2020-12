Il 2021 sarà l'anno della distribuzione del vaccino anti Covid in Italia. Il nostro Paese non farà eccezione rispetto ad uno scenario mondiale che conoscerà la più grande campagna vaccinale della storia. Tra il 10 e il 15 gennaio dovrebbero iniziare le prime somministrazioni alle categorie ritenute prioritarie come i lavoratori in campo sanitario.

Le Regioni dovrebbero ricevere inizialmente 1,8 milioni di dosi, con una divisione che è già stata predisposta. Le Regioni che dovrebbero riceverne di più saranno il Lazio e la Lombardia. Entrambe si assesteranno oltre le 300.000 dosi.

Quanti vaccini? I dati regione per regione

La novità degli ultimi giorni è che le prime dosi potrebbero essere somministrate prima della metà del mese di gennaio e non alla fine del primo mese del 2021. Si confida, in particolare, che per quella data l'Agenzia Ue del farmaco dia finalmente il via libera al candidato di Pfizer Biontech.

Le regioni sono state allertate affinché trovino il modo di farsi trovare pronti, anche perché c'è già la consapevolezza che l'Italia dovrebbe avere da subito a disposizione poco meno di due milioni di vaccini. Il dato esatto sarà di 1.874.323 unità.

La prima fornitura che arriverà in Italia dovrebbe essere somministrata in 300 ospedali presenti sul territorio nazionale e come previsto andrà a riguardare coloro i quali lavorano negli ospedali o nelle Rsa, le residenze per anziani.

Le Regioni dovranno comunicare quante persone sono pronte a vaccinarsi tra quelle che, al momento, sono state individuate come facenti parte delle categorie prioritarie nella distribuzione.

Occorre precisare che, al momento, non c'è obbligatorietà. La divisione regionale è così determinata:

Lazio 356.824

Lombardia 308.494

Emilia Romagna 177.186

Campania 150.366

Veneto 146.743

Piemonte 131.430

Sicilia 111.449

Liguria 72.171

Calabria 58.713

Toscana 51.621

Puglia 49.302

Sardegna 40.050

Marche 39.334

Abruzzo 34.748

Provincia di Bolzano 26.190

Provincia di Trento 20.653

Umbria 16.285

Basilicata 11.425

Molise 10.853

Valle d'Aosta 4.419

Vaccino Covid: dopo i sanitari tocca agli over 80?

L'altro limite fissato come obiettivo è il mese di marzo.

In particolare quella potrebbe essere una scadenza in cui si confida di essere riusciti a vaccinare le categorie a rischio della popolazione. In particolare si fa riferimento agli over 80 che sono circa 4,4 milioni. L'arrivo di dieci milioni di dosi dovrebbe essere funzionale a centrare l'obiettivo, anche perché per garantire l'efficacia del prodotto è necessario procedere a due somministrazioni distanziate nel tempo.

In quel caso le unità dovrebbero arrivare da Pfizer ed anche da Moderna. L'arrivo alla definitiva approvazione di altri vaccini dovrebbe agevolare la reperibilità da mettere in campo nella strada che porta all'agognata immunità di gregge.