Proseguono le indagini sul delitto di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata in casa a Faenza con una ferita mortale alla gola lo scorso 6 febbraio. Gli inquirenti ritengono che l’ex marito della donna, Claudio Nanni, 53 anni, possa avere assoldato un sicario per ammazzarla, visti i contenziosi economici tra i due che si trascinavano da tempo. L’uomo è infatti indagato per consorso in omicidio, insieme al presunto killer, che non è stato ancora identificato. Le idagini proseguono su un doppio binario: da un lato si cerca di dare un nome allo sconosciuto che si è introdotto nell’abitazione della Fabbri per ucciderla, utilizzando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere, che hanno ripreso quella mattina una figura alta e robusta, vestita di nero, aggirarsi in zona.

La stessa figura è stata intravista dalla ragazza, amica della figlia della vittima, che si trovava nell’appartamento in cui è avvenuta la tragedia e che ha dato l’allarme per prima. Dall’altro lato si scava sulla vita dell’indagato: negli ultimi giorni sono stati ascoltati diversi testimoni, tra i quali una donna che ha confermato che da tempo Nanni covava l’idea di fare del male alla sua ex.

La testimone conferma che l’ex marito si era lamentato delle richieste economiche di Ilenia Fabbri

La testimone è stata sentita nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Angela Scorza. La donna ha raccontato un episodio rilasente al periodo in cui frequentava l’ex marito di Ilenia Fabbri. Durante un loro incontro Claudio si sarebbe sfogato per la causa civile con la moglie sul patrimonio familiare: Ilenia aveva lavorato per anni nell’autofficina di Nanni e, terminato il matrimonio, chiedeva che le fossero versati i compensi spettanti per quell’attività.

“Mi vuole rovinare”, avrebbe confidato il 53enne alla donna, aggiungendo una frase inequivocabile: “Conosci qualcuno che possa fare del male a Ilenia?”. Un’assurda richiesta d’aiuto, naturalmente caduta nel vuoto, che avrebbe lasciato incredula la donna.

In passato l’ex marito si era spesso lasciato andare a sfoghi contro Ilenia Fabbri

A quanto pare quella non sarebbe stata l’unica volta in cui Nanni si sarebbe lasciato sfuggire pesanti minacce nei confronti dell’ex moglie.

Alcuni giorni dopo il delitto, un’altra donna che in passato era stata molto vicina all’ex marito della Fabbri, si è recata in commissariato per denunciare come in passato il 53enne si fosse scagliato contro la vittima. In particolare certi sfoghi sarebbero arrivati dopo i suoi incontri con l’avvocato civilista che seguiva la causa con Ilenia. Secondo questa seconda testimone, Nenni sarebbe arrivato a minacciare di mandare qualcuno “a fare la festa” alla donna se avesse continuato con quelle richieste economiche che a suo dire rischiavano di ridurlo sul lastrico.

Diversi testimoni hanno raccontato delle minacce che la Fabbri subiva da anni

Col passare dei giorni si sono moltiplicate le testimonianze di individui che, negli ultimi anni, hanno sentito l’indagato minacciare, più o meno direttamente, di morte l’ex moglie. Una persona vicina a Ilenia Fabbri ha anche raccontato come, poco prima del Natale 2020, la donna avesse confidato di sentirsi in pericolo: viste le intimidazioni ricevute, aveva addirittura pensato di far redigere un testamento a favore della figlia. Ma, al momento, non risulta agli inquirenti che questa idea si sia concretizzata. Intanto Arianna, la figlia della donna, dopo aver perso la madre in un modo così tragico, ha pubblicamente difeso il papà da tutte le accuse, durante la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, dicendosi sicura che l’uomo sia del tutto estraneo al delitto.