Parla il compagno di Ilenia Fabbri, Stefano Tabanelli. la donna è stata uccisa nella sua abitazione sita in via Corbara a Faenza lo scorso 6 febbraio. L'uomo ha dichiarato: "Io e Ilenia portavamo già le fedi al dito nelle quali dovevamo far incidere la nostra data". Il matrimonio era imminente e si sarebbe svolto solo dopo che Ilenia si fosse separata definitivamente dal suo ex marito, Claudio Nanni. Sull'uomo pende l'accusa di aver ingaggiato un killer per uccidere la donna. I due si erano separati nel 2018. Ancora pochi mesi di attesa e Ilenia avrebbe potuto sposare Stefano.

Ilenia Fabbri: il delitto sarebbe di natura economica

Si ipotizza che Claudio Nanni non abbia fatto uccidere Ilenia Fabbri per un movente di natura sentimentale. Non a caso, la procura di Ravenna sospetta che Ilenia sia stata uccisa per un motivo economico. Dopo il termine della causa di separazione, risulta che la vittima avrebbe chiesto al giudice di essere retribuita per le varie attività svolte per conto dell'ex marito, senza tuttavia aver mai ricevuto alcun compenso. La somma prospettata era di 100.000 euro. La questione sarebbe stata discussa nel corso dell'udienza prevista per il 26 febbraio prossimo. Dal canto suo, Nanni aveva intimato a Ilenia di smetterla, altrimenti avrebbe "mandato qualcuno" presso la sua abitazione.

Ilenia Fabbri aveva denunciato il marito per maltrattamenti

In passato Ilenia Fabbri aveva denunciato il suo ex marito Claudio Nanni per maltrattamenti. Il caso era stato in seguito archiviato in quanto non risultavano esserci gli elementi opportuni per andare avanti. Passati tre anni dal divorzio, la donna si era rifatta una vita accanto al suo nuovo compagno Stefano Tabanelli e alla giovanissima figlia Arianna, nata dal matrimonio con Nanni.

Proprio la ragazza, secondo le ipotesi da parte dell'accusa, sarebbe stata usata dal padre come alibi. Sembra infatti che padre e figlia avessero in programma di andare a Milano proprio il 6 febbraio, la stessa data dell'omicidio di Fabbri. Nel momento in cui il delitto avveniva, Claudio e la figlia Arianna si sarebbero trovati insieme.

Claudio Nanni ai funerali della ex moglie

I funerali di Ilenia Fabbri si sono svolti nella mattina del 15 febbraio a Faenza presso la chiesa del cimitero dell'Osservanza. La cerimonia si è svolta in forma strettamente privata. A presenziare ai riti funebri i familiari più stretti e alcune amiche della 46enne. Queste indossavano scarpette rosse, simbolo rinomato della crociata contro il femminicidio. Alcuni presenti hanno notato anche Claudio Nanni. Al momento l'uomo risulta essere indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato. Sembra che al delitto abbia partecipato una persona al momento non identificata. Si sospetta che Nanni abbia assoldato un killer. Si parla di un mandante, in quanto l'assassino della donna sarebbe stato in possesso delle chiavi di casa.

Nulla di sicuro al momento, solo ipotesi da confermare eventualmente con il prosieguo delle indagini.