Paul Grisham, 91 anni, oggi vive a San Diego in California. Nel 1967 perde il suo portafoglio in Antartide, durante una missione presso la stazione meteorologica McMurdo. Nel 2014 viene ritrovato, e dopo ben 53 anni riconsegnato al legittimo proprietario.

Nel 1967 il Signor Grisham si trasferisce in Antartide, noto come continente ghiacciato a sud del mondo, per esigenze lavorative. Svolge una missione presso la stazione meteorologica McMurdo, della Marina americana a Ross Island, per tredici lunghi mesi. "Ha accettato quella destinazione con difficoltà" racconta oggi il novantunenne, "lasciare la sua famiglia, due bimbi ancora molto piccoli, è stata per lui una scelta difficile da prendere".

Durante la permanenza in Antartide, l'uomo si accorge di aver smarrito il portafoglio di pelle marrone con tutti gli effetti personali. Tutte le ricerche furono nulle. Paul Grisham terminata la missione, fa ritorno a casa.

Nel 2014 viene ritrovato il portafoglio smarrito

Nel 2014 a Ross Island (Antartide) hanno inizio le operazioni di demolizione della stazione meteorologica di McMurdo, dove aveva prestato servizio il Signor Grisham. Un operaio addetto alla demolizione trova dietro ad un armadietto, ben nascosto, il portafoglio in pelle marrone smarrito tanti anni prima. Un ritrovamento incredibile. Quel portafoglio perduto nel 1967, era sempre rimasto li, in quello che all'epoca della missione era stato l'ufficio di Paul Grisham. Grazie ai documenti ritrovati ancora integri, patente di guida, carta d'identità della Marina ed una sorta di manuale di istruzioni su come comportarsi in caso di attacco chimico biologico o atomico, si risalì facilmente all'identità del proprietario legittimo.

Il portafoglio smarrito in Antartide, consegnato a San Diego

Ritrovare il legittimo proprietario del portafoglio non è stata un'impresa semplice. L'investigatore Stephen Decato lavorando per un'agenzia in Antartide, ricevette l'incarico di cercare l'uomo. Un lavoro durato più di un anno, che portò i risultati sperati. Paul, dopo numerose ricerche sui social network, è stato individuato grazie ad un gruppo di cui è membro: la Naval Weather Service Association.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Quando hanno bussato alla sua porta, non riusciva a credere a quanto stava accadendo. Non ricordava di averlo perduto" racconta Paul sorridendo. Si commuove nel vedere quante persone si sono prodigate per restituirgli il portafoglio smarrito 53 anni prima, rimasto ancora in ottime condizioni. Con felicità e stupore, Paul Grisham osserva tutti i documenti che pensava di aver perduto nel lontano 1967, per poi iniziare a raccontare a sua moglie quell'esperienza vissuta in Antartide.

"Anche a 91 anni la vita non smette mai di stupirci" afferma con gli occhi pieni di emozione Paul, abbracciando la donna con cui ha condiviso tutta una vita.