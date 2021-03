L’Aifa vieta di utilizzare in Italia un lotto del vaccino AstraZeneca. La decisione dell’agenzia italiana del farmaco arriva a seguito del verificarsi di alcuni eventi avversi in contemporanea con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto Abv2856 del vaccino anti Coronavirus della casa farmaceutica britannica. Si tratta di una scelta precauzionale visto che, si legge nella nota diramata dall’Aifa, “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. Gli esperti, inoltre, ci tengono a sottolineare che il lotto sospeso in Italia è diverso rispetto a quello che ha provocato problemi in altri Paesi europei.

La Danimarca, ad esempio, ha sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca per precauzione a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti.

La decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo di un lotto del vaccino AstraZeneca

Anche se, come già accennato, si tratta di una decisione presa in via precauzionale, la scelta dell’Aifa di vietare l’utilizzo su tutto il territorio italiano di un lotto del vaccino AstraZeneca sta facendo discutere. Soprattutto alla luce di quanto sta accadendo in altri Paesi europei. Per quanto riguarda l’Italia, intanto, l’agenzia del farmaco motiva la sua presa di posizione con il verificarsi di non meglio precisati “eventi avversi” in alcuni pazienti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il lotto sotto accusa è quello riportante il codice Abv2856.

La precisazione sul lotto bloccato: ‘Nessun nesso tra somministrazione vaccino e eventi avversi’

L’Aifa al momento non esclude di poter prendere ulteriori provvedimenti ma, per il momento, chiarisce che “non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. Sono comunque in corso tutte le verifiche necessarie, si legge ancora nella nota, “acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas (Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri) e le autorità competenti”.

Incaricato di analizzare alcuni campioni del lotto del vaccino AstraZeneca sarà ora l’Istituto superiore di sanità.

La Danimarca sospende l’uso del vaccino AstraZeneca

Il lotto del vaccino AstraZeneca sospeso in Italia è comunque diverso rispetto a quello (Abv5300) che ha indotto la Danimarca a sospendere in via precauzionale la somministrazione di tutte le dosi del vaccino AstraZeneca a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti.

Anche in questo caso, però, le autorità sanitarie danesi dichiarano che “al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue”. Il lotto che spaventa la Danimarca è lo stesso sospeso in Austria dopo la morte di una donna e le gravi condizioni in cui è finita un’altra. Decisione che ha indotto anche Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo a bloccare quel lotto del vaccino AstraZeneca, anche se non c’è alcuna conferma di correlazione tra vaccino e questi eventi. Lotto consegnato anche a Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.