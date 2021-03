Per 17 anni, la Santissima Trinità di Potenza è stata il sepolcro occulto di una innocente che lì fu uccisa. Nella memoria collettiva, quella chiesa è associata in maniera indelebile a Elisa Claps, studentessa 16enne. Nel 2022 riaprirà al culto: a darne notizia ufficiale ieri, 16 marzo, è stato l’arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio.

Immediata è stata la reazione della famiglia che da anni si batte perché si faccia luce sui tanti misteri irrisolti del caso. Il 17 marzo del 2010, nel sottotetto della basilica furono ritrovati i resti di Elisa Claps che era stata vista l'ultima volta proprio in quella chiesa, il 12 settembre del 1993.

Per la scomparsa e l'omicidio di Elisa è stato condannato a 30 anni di carcere Danilo Restivo.

Caso Claps, il comunicato del vescovo

Dal giorno del ritrovamento dei resti di Elisa Claps 11 anni fa, l'edificio religioso nel cuore di Potenza è rimasto chiuso. Negli scorsi giorni, sono iniziati lavori di restauro e di consolidamento strutturale della chiesa. Il vescovo Salvatore Ligorio ha annunciato che nel 2022 riaprirà al culto: la notizia ha rinnovato il dolore della famiglia di Elisa. Ciò che ha turbato i familiari, è stato soprattutto il fatto che nel comunicato stampa il religioso faccia riferimento a una telefonata privata intercorsa tra lui e Filomena Iemma, la mamma di Elisa.

Si legge infatti nella nota che, per una coincidenza non voluta, la data d'inizio del cantiere coincide con la vigilia dell'undicesimo anniversario del ritrovamento dei resti di Elisa, ma che ciò assume un significato di speranza per la Chiesa, la città e "la mamma della cara Elisa con la quale ho avuto contatti assicurandole la mia vicinanza nella preghiera e informandola dell'evoluzione del progetto".

Gildo Claps, fratello di Elisa, ha risposto con un comunicato stampa inviato al programma Chi l'ha visto? che da subito si occupò della vicenda: "Ritengo una scelta di pessimo gusto riportare la telefonata tra il vescovo Ligorio e mia madre in cui si lascia intendere che la famiglia abbia espresso piena condivisone nella scelta di riaprire la chiesa al culto al termine dei lavori".

Famiglia Claps, nessun assenso a riaprire la chiesa

Il punto di vista della famiglia resta lo stesso di sempre, irremovibile, dopo 17 anni "di omissioni e menzogne" anche da parte della curia potentina che, secondo Gildo, non possono essere cancellate con un colpo di spugna: significherebbe offendere la memoria di Elisa, ma anche la sensibilità di tanti che non vorrebbero mai che in quella chiesa si tornassero a celebrare funzioni religiose.

I resti di Elisa furono scoperti da due operai nel corso di lavori nella soffitta della chiesa amministrata da Don Domenico Sabìa, dopo la morte del sacerdote. Si accertò che Elisa era stata uccisa con 13 coltellate, forse dopo una tentata violenza, il giorno stesso della sua scomparsa, da Danilo Restivo. Figlio del direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, spasimante non corrisposto, la corteggiava da un anno e le aveva dato appuntamento proprio in chiesa. Malgrado Restivo avesse precedenti per stalking e si fosse presentato poche ore dopo la scomparsa di Elisa all'ospedale ferito e sporco di sangue, fu arrestato solo nel 2010 in Inghilterra dove era andato a vivere ed era già detenuto per l'omicidio di una vicina di casa, Heather Barnet.

Il ritrovamento del corpo di Elisa sarebbe stato precedente a quello ufficiale del 12 settembre 1993, ma la scoperta sarebbe stata tenuta nascosta. Prima di ogni riapertura, per la famiglia, la curia ha l'obbligo morale di fare chiarezza. I familiari di Elisa sottolineano amareggiati che su coperture e depistaggi non è mai stata fatta chiarezza. Gildo Claps ha ricordato che a quasi 30 anni di distanza, il caso resta una ferita aperta perché non si è mai raggiunta una verità giudiziaria né storica. Restano inevase domande cruciali: perché per tutti quegli anni il corpo della ragazza è rimasto nascosto in quella chiesa, come è stato possibile che nessuno si sia accorto di nulla, e perché chi sapeva non ha parlato. Ci sarebbero precise responsabilità nell'occultamento e nel ritrovamento del corpo.

Petizione al vescovo e a papa Francesco

Alla luce degli ultimi fatti, a Potenza, il 'Comitato per Elisa' ha avviato una petizione sulla piattaforma digitale Change.org indirizzata al vescovo Salvatore Ligorio. Gli si chiede di rispettare “l’obbligo morale di fare chiarezza” sul ritrovamento del corpo di Elisa. Il comitato lamenta che fino ad oggi non ci sia stato un atto concreto da parte della curia: una restituzione della verità, le scuse alla famiglia, ragioni per le quali si oppone alla riapertura al culto della chiesa. La petizione verrà inviata anche a papa Francesco.