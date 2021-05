Continuano le indagini sulla scomparsa di Riccardo Giuliani, il 35enne scomparso da Busto Arsizio tra sabato 24 e domenica 25 aprile. Il giovane, che proprio domani, sabato 29 maggio, dovrebbe convolare a nozze, stando a quanto emerso, voleva cambiare vita. Del caso di cronaca nera si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

Riccardo voleva cambiare vita?

Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" di mercoledì 26 maggio sono stati rivelati alcuni nuovi elementi emersi nel corso delle indagini sulla scomparsa di Riccardo Giuliani.

La notte in cui ha fatto perdere le tracce avrebbe impiegato "tre ore per percorrere circa 5 chilometri". Il passaggio della sua auto, infatti, è stato registrato dalle telecamere di sicurezza a Villa Guardia e a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Era veramente lui alla guida? E perché ci ha messo così tanto a percorrere quel tratto di Pedemontana?

Da quanto si apprende, Riccardo, originario di Legnano (Milano), lavora da oltre 15 anni presso un'azienda che si occupa di assistenza e manutenzione delle caldaie Riello con sede a Rescaldina (Milano). Circa un anno fa, però come testimonia il suo profilo LinkedIn (il portale che consente di sviluppare di contatti professionali), ha postato un messaggio molto particolare, in cui spiega di voler cambiare vita.

Riccardo, precisando di amare ciò che fa, ha affermato di non essere più stimolato a livello professionale. "Volevo cambiare totalmente vita e lavoro - ha poi ammesso - trovare un'opportunità in Svizzera, per esempio, facendo il frontaliere inizialmente". A suo dire, dietro la voglia di cambiamento si celerebbe il desiderio di migliorare la propria situazione economica e di "non vivere solo per pagare le spese".

La scomparsa di Riccardo

Davvero Riccardo, ha deciso di lasciare tutto e tutti, di punto in bianco, e di cambiare vita? Perché, però, non ha detto niente a nessuno e ha abbandonato, praticamente all'altare, la sua fidanzata Apryl? Si è forse messo in "qualche brutto giro"? I carabinieri di Legnano, però, pur indagando anche in questa direzione non avrebbero trovato nulla di compromettente.

Il 35enne, che da qualche tempo vive a Busto Arsizio (Varese) ha fatto perdere le sue tracce a poche ore dalla prova del pranzo di nozze, in programma per domenica 25 aprile. La sera prima, dopo aver sentito via messaggio la compagna, il giovane, avrebbe preso il suo suv, una Volkswagen Tiguan di colore bianco e si sarebbe allontanato. Intorno alle 02:30 del mattino lungo strada statale 33 del Sempione, all'altezza di Legnano, in direzione di Busto Arsizio, avrebbe addirittura forzato un posto di blocco.

Il 13 maggio scorso, grazie alla segnalazione di una telespettatrice di "Chi l'ha visto?", l'automobile di Riccardo è stata rinvenuta in un parcheggio di Sagnino, quartiere di Como sito a pochi km dalla frontiera con la Svizzera.

Secondo i genitori, però il figlio non avrebbe mai frequentato quella zona. "Chi sa parli – ha esortato papà Gianni- sembra che qui tutti si girino dall'altra parte. Qualcosa deve venire fuori". Poi, facendo intendere di avere anche dei brutti presentimenti, ha concluso "Io accetto tutto".