Tuttavia lei, continuerà a camminare a testa alta per le strade di Mazara Del Vallo, consapevole del fatto di non essere responsabile della scomparsa di Denise e di non avere a che fare con tutta questa vicenda.

Il caso della sparizione di Denise Pipitone continua ad essere al centro dei servizi di Quarto Grado, la trasmissione del venerdì sera condotta da Gianluigi Nuzzi. Nel corso dell'ultimo appuntamento, trasmesso venerdì 16 luglio, è stato trasmesso un nuovo sfogo di Anna Corona, ex moglie del padre biologico della figlia di Piera Maggio, sparita misteriosamente nel nulla in quel settembre del 2004. La donna sarebbe nuovamente indagata nell'ambito della nuova indagine in corso sul caso Denise e alla trasmissione di Nuzzi, si è lasciata andare a delle nuove rivelazioni legate anche a sua figlia Jessica Pulizzi.

