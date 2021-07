Sono 1.390 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia su 196.922 tamponi processati, 25 decessi, per un totale di 127.756 vittime dall'inizio della pandemia. Unica nota positiva è il minor numero di ricoveri, mentre resta stabile il tasso di positività che arriva allo 0,7% (il giorno prima era 0,8%).

Il minor numero dei ricoveri è dovuto soprattutto all'efficacia dei vaccini che permettono così di avere un minor peso sull'ambiente ospedaliero. Anche se nell'ultimo periodo vi è un po' di incertezza intorno ai vaccini e alla loro efficacia a causa delle varianti, come ha ricordato il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Intanto il numero di persone vaccinate contro il Coronavirus aumenta sempre di più anche in Italia. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, in totale sono 33.610.316 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre sono 22.695.367 le persone che hanno completato la vaccinazione, un numero pari al 38,3% della popolazione italiana.

Pfizer chiede l'autorizzazione per la terza dose per combattere il Coronavirus

L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer, stando a ciò che ha detto il CEO Albert Bourla, chiederà tra qualche giorno la possibilità di introdurre una terza dose di emergenza del vaccino in quanto attraverso vari studi condotti dalla stessa casa farmaceutica è stato scoperto che dopo alcuni mesi, l'efficacia del vaccino cala drasticamente.

Quindi attraverso l'introduzione della terza dose sarà possibile, almeno in parte, arginare l'aumento dei contagi.

La richiesta da parte di Pfizer verrà formulata e indirizzata alla Fda, la Food and Drug Administration e, successivamente all’Ema per l’Unione Europea. Nelle scorse settimane, l'azienda statunitense ha avviato una sperimentazione sull'utilizzo di una terza dose del vaccino in alcuni pazienti.

Questa campagna di sperimentazione ha fatto notare, secondo Albert Bourla, dei dati "incoraggianti", che permettono così di facilitare l'introduzione di un nuovo richiamo vaccinale. Inoltre attraverso l'introduzione della terza dose ci sarà una maggiore protezione soprattutto dalla variante Beta e dalla variante Delta.

Coronavirus e la paura delle varianti nel mondo

Tornano a far paura le varianti, soprattutto la variante Delta, che ha obbligato Israele a inserire nuovamente alcune restrizioni come l'obbligo di mascherina. In Russia invece aumentano ancora di più i morti nelle ultime 24 ore, stessa cosa accade anche in Giappone. Nella "Paese del Sol Levante" intanto è stato deciso di proclamare lo stato d'emergenza per tutta la durata dei giochi Olimpici che si svolgeranno completamente senza pubblico dal 23 luglio fino all'8 agosto 2021. In Gran Bretagna, nonostante l'aumento dei casi da variante Delta, tutte le restrizioni anticovid dal prossimo 19 luglio saranno eliminate.