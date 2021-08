Un nuovo appello è stato lanciato dalla pagina Facebook di Mary Falco, collaboratrice di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. Questa volta il post condiviso sui social non ha attinenza investigativa in relazione alla scomparsa della bambina da Mazara del Vallo, ma è relativo al fatto che negli ultimi giorni sono state diffuse sul web video e foto del matrimonio di Kevin Pipitone.

La donna ha più volte manifestato il proprio disappunto per alcune uscite in cui si faceva riferimento a vicende personali che nulla avevano a che vedere con quanto accaduto alla figlia.

In tal senso la moglie di Piero Pulizzi non ha gradito vedere le immagini delle nozze del figlio su alcuni profili. Da qui l'iniziativa della sua collaboratrice, Mary Falco, che ha invitato gli utenti che le hanno condivise a rimuoverle da social network.

Sul web le immagini delle nozze di Kevin Pipitone

Nel corso di una puntata speciale di "Ore 14" Piera Maggio aveva spiegato i motivi per quali aveva sempre evitato di parlare di alcuni aspetti della sua vita privata ed, in particolare, della relazione con l'ex marito Toni Pipitone. Alla stessa stregua la mamma di Denise Pipitone non aveva nascosto la propria rabbia per alcune esternazioni di un opinionista nel ricostruire la sua relazione con Piero Pulizzi in relazione ad un presunto risentimento della figlia di Anna Corona (Jessica).

Più volte la madre della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo è scesa in campo per difendere la propria privacy e rimarcare che i riflettori dovevano restare sempre accesi sugli aspetti investigativi legati alla scomparsa di Denise. Da qui i ripetuti appelli a condividere solo le foto della figlia diffuse dai canali ufficiali oltre che invitare ad esporsi coloro che sono a conoscenza di elementi che potrebbero essere utili alle ricerche ed all'inchiesta.

'In questi anni Piera Maggio ha sempre cercato di proteggere la privacy del figlio'

Nelle ultime ore sono state diffuse su alcuni profili social le immagini delle nozze del figlio di Piera Maggio. Condivisioni che hanno infastidito la madre di Denise Pipitone. come emerge da un post pubblicato sulla sua pagina Facebook da una sua collaboratrice.

"Sono state rese pubbliche dei video e foto del matrimonio del figlio di Piera Maggio senza il consenso dei diretti interessati. Erano momenti e immagini personali e private che la famiglia non avrebbe voluto assolutamente diffondere" - ha rimarcato Mary Falco nel post, sottolineando che non era stata rivelata la data delle nozze di Kevin Pipitone per evitare la presenza di 'paparazzi', ma anche di curiosi a caccia di selfie.

"In tutti questi anni Piera Maggio ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio ed era quello che avrebbe voluto che fosse stato anche adesso". Il post si chiude con l'appello a rimuovere le immagini del matrimonio condivise sui profili social.