Il calcio giovanile piange la scomparsa del 17enne Filippo Alberto Contin, giocatore dell'USMA Caselle, società che milita nel campionato di seconda categoria e che ha un settore giovanile suddiviso in diverse categorie. Contin giocava nella juniores. Fatale un incidente in moto, avvenuto il 3 ottobre scorso, che inizialmente non era sembrato grave. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, il giovane poche ore dopo l'episodio si è aggravato e ha perso la vita a causa di alcune lesioni interne. Il fatto è avvenuto venerdì 3 settembre poco prima dell'una di notte, lungo la via Don Bosco a Selvazzano, in provincia di Padova.

Il giovane ha perso il controllo della moto 125 urtando un palo e cadendo a terra. Il mezzo gli era stato prestato da un amico. Contin era residente nel quartiere Cave di Padova e giocava come detto nell'USMA Caselle, società che ha voluto dedicare un pensiero sui social al giovane.

"Ci ritroviamo ancora una volta in lutto per la scomparsa di un nostro giovane calciatore, Filippo Alberto Contin. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi compagni di squadra, che lo amavano moltissimo per il suo carattere istrionico che sapeva riempire della sua presenza ogni allenamento e ogni partita". Queste alcune dichiarazioni dell'USMA Caselle, società calcistica della provincia di Padova dedicate al giovane Contin, morto a 17 anni dopo un incidente stradale con la moto.

La Prima Squadra in segno di solidarietà alla famiglia ha giocato la partita di Coppa disputatasi domenica 5 settembre con la maglia della Juniores. Tale lutto non è l'unico evento tragico verificatosi in questi primi giorni di settembre. Sempre a 17 anni è scomparso il giovane Bryan Dodien, giocatore delle giovanili bianconere di origini ivoriane ma nato a Torino.

All'età di 11 anni gli fu riscontrato un cancro, tale storia ebbe molto clamore mediatico anche grazie a Paul Pogba che gli dedicò un gol in un Juventus-Torino del 2015.

Il calcio giovanile negli ultimi giorni ha dovuto vivere un ulteriore lutto pesante oltre a quello che ha riguardato Filippo Alberto Contin.

Infatti è scomparso all'età di 17 anni Bryan Dodien, giovane cresciuto nel settore giovanile bianconero e a cui era stato riscontrato un tumore all'età di 11 anni. Pogba quando era alla Juve gli dedicò un gol in un derby. Di recente il centrocampista ha voluto ricordare la morte di Dodien dedicandogli un post sui social. Nel testo ha scritto: "La notizia più triste. I miei pensieri e le mie preghiere per tutti i tuoi cari. Perdere una persona amata non è mai facile, non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto e sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao, piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai". Anche Kean e Morata hanno voluto ricordare il giovane.