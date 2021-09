Un giovane di 24 anni è stato rinvenuto privo di vita nel proprio letto in provincia di Reggio Calabria. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari, che hanno lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118, i quali ne hanno solo potuto constatare l'ormai avvenuto decesso. Al momento non è chiaro il motivo della morte, ma si ipotizza un malore. Sgomento e incredulità fra i familiari e gli amici del giovane.

Sempre in Calabria qualche settimana fa aveva perso la vita un altro ragazzo mentre dormiva.

Taurianova, 24enne perde la vita forse a causa di un infarto

Si chiamava A. F. e aveva solo 24 anni il giovane che nella giornata di ieri 6 settembre, intorno alle ore 12 è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione situata nella cittadina di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Da quanto emerso a fare la tragica scoperta sarebbero stati i suoi familiari che l'hanno trovato privo di conoscenza nel proprio letto.

Notando che il 24enne non dava nessun segno di vita, hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118. Il personale sanitario ha potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Al momento non si conoscono ancora le cause della morte, ma si ipotizza che sia stato colto da un infarto mentre stava dormendo.

Nessuno si capacita di quanto sia accaduto: questa drammatica notizia ha lasciato i familiari e tutti coloro che conoscevano il 24enne sotto shock. Il giovane all’apparenza godeva infatti di ottima salute. Nelle prossime ore dovrebbe essere fatta chiarezza sull'effettiva causa del decesso.

Qualche settimana fa un altro ragazzo era deceduto nel sonno mentre era in vacanza in Calabria

Non si tratta dell'unico caso di decesso nel sonno avvenuto nel territorio calabrese nelle ultime settimane.

Un giovane di 36 anni, originario della provincia di Brescia, era infatti deceduto nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorsi mentre si trovava in vacanza in Calabria.

Il 36enne soggiornava a Monasterace, una località turistica situata sempre in provincia di Reggio Calabria, quando per cause in corso di chiarimento, è stato trovato privo di vita nel letto. Anche in quel caso a nulla erano valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che si erano recati all'interno dell'abitazione.

L'ipotesi più plausibile è quella di una morte per cause naturali dovuta a un malore che gli è risultato fatale. Il giovane in passato avrebbe infatti avuto diversi problemi di salute.