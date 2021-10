David Lee Roth annuncia il suo ritiro dalle scene. Il celebre frontman statunitense, noto per essere stato la voce dei Van Halen, ha dato l'annuncio nel corso di un'intervista al Las Vegas Review Journal. L'artista ha detto di non avere dubbi sulla sua scelta e comunica che i prossimi cinque concerti in programma a Las Vegas tra dicembre e gennaio saranno gli ultimi della sua carriera.

La decisione di David Lee Roth

Nelle ultime ore il cantante David Lee Roth ha annunciato il suo ritiro dalla musica. Terrà i suoi prossimi cinque concerti a Las Vegas nel mese di gennaio e poi ci sarà lo stop definitivo dalle scene.

Ad annunciarlo è stato lo stesso musicista a margine di un'intervista telefonica.

Il cantante ha fatto parte dei Van Halen tra il 1974 e il 1985 e poi dopo la reunion dal 2006 al 2020. La scomparsa del chitarrista fondatore della band Eddie Van Halen può avere sicuramente un peso molto forte nella decisione del cantante, che nell'intervista fa sapere di non avere nessun rimpianto e di aver dato tutto al suo pubblico.

Gli ultimi concerti

Il cantante 66enne terrà gli ultimi impegni della sua carriera, fatta di moltissimi Concerti e Music Festival, all'House of Blues di Las Vegas: in tutto sono cinque spettacoli che vanno dal 31 dicembre all'8 gennaio del 2022. Conosciuto anche con il soprannome di Diamond Dave, Roth rimane tra le voci più importanti della scena hard rock e con la band dei Van Halen ha scritto pagine molto importanti tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.

Nell'intervista telefonica il cantante annuncia che non ha intenzione di spiegare la sua scelta: "La spiegazione è in una cassaforte. Questi saranno i miei ultimi cinque spettacoli”. Il cantante ha pubblicato lo scorso 31 ottobre un brano tributo al suo compagno di band amico Eddie Van Halen dal titolo Somewhere Over The Rainbow Bar and Grill e negli ultimi si è dedicato alla sua carriera come solista.

Le parole del cantante

“Getto la spugna, mi ritiro”. Con queste parole David Lee Roth annuncia il suo ritiro dalle scene musicali. Durante la chiacchierata con il Las Vegas Review Journal il cantante fa sapere che questo è il "primo e unico annuncio ufficiale". Non ha voluto dare moltissime spiegazioni e si è limitato a poche dichiarazioni.

“Sono incoraggiato e costretto a dover fare i conti con quanto poco tempo abbiamo, e il mio tempo probabilmente è ancora più breve", ha raccontato il cantante. "Ho pensato che francamente avrei potuto essere il primo. E i miei medici mi hanno costretto ad affrontare il fatto che ogni volta che salgo sul palco, io metto in pericolo quel futuro”. L'ex frontman dei Van Halen non ha rimpianti: "Vi ho dato tutto ciò che avevo da dare...È stato fantastico, senza rimpianti...niente da dire su nessuno".