La scomparsa di Peng Shuai, tennista cinese scomparsa lo scorso 2 novembre, continua ad essere un mistero. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre sono apparse tre foto e uno screenshot che mostrerebbero l'ex numero uno del mondo in doppio tra i peluche ed in compagnia del suo gatto. Tuttavia, le immagini, pubblicate su Twitter da un account etichettato come "affiliato allo Stato cinese" non sono sufficienti a rassicurare sulla sorte della tennista 35enne. Hu Xijin, direttore del Global Times, minimizzando il caso di cronaca nera ha annunciato: "Si presenterà in pubblico e presto parteciperà anche ad alcune attività",

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Le foto di Peng Shuai

Peng Shuai ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 2 novembre.

Poco prima, la vincitrice di due titoli del Grande Slam, aveva denunciato di essere stata violentata, nel 2018, dall'ex vice premier cinese Zhang Gaoli, 75 anni, Nella notte, a sorpresa, Shen Shiwei, reporter della Cgtn (China Global Television Network) ha condiviso sul social Twitter alcune immagini di Peng accompagnate da una didascalia in lingua inglese cui non solo si rilancia l'augurio di Peng Shuai: "Happy Weekend" ("buon fine settimana), ma si spiega che la stessa tennista avrebbe postato privatamente le immagini su Wechat,

In una foto la campionessa tiene, in quella che sembra essere la sua abitazione, un gatto in braccio. Sullo sfondo si notano , peluche, una bandiera cinese ed un trofeo.

In un altro scatto, invece Peng Shuai appare con una figurina di Kung Fu Panda, il noto film d'animazione per bambini, con dietro un'immagine di Winnie the Pooh.

Peng Shuai tornerà presto?

La ricomparsa di Peng Shuai per interposta persona, o meglio attraverso un doppio passaggio di mani, però non scioglie i tanti nodi che caratterizzano la vicenda.

Hu Xijin, direttore del Global Times. ha puntualizzato che le foto apparse nelle ultime ore della celebre tennista rappresenterebbero il "suo stato attuale". "Nei giorni scorsi - ha aggiunto - è rimasta a casa sua perché non voleva essere disturbata. Presto parteciperà ad alcune attività e si presenterà in pubblico". Le affermazioni del giornalista non sono, almeno per il momento, verificabili.

E, attualmente non è possibile neppure verificare l'autenticità degli scatti.

Hu Xijin, come precisato anche dal TgCom 24, è stato il primo giornalista cinese a parlare in maniera diretta della scomparsa di Peng e proprio nella notte di giovedì 18 novembre aveva sottolineato, in qualità di persona che ha familiarità con il sistema cinese, di non credere che l'atleta 35enne abbia ricevuto le ritorsioni e le repressioni ipotizzate in questi giorni da diversi media stranieri.