Non si placano le polemiche sul Grande Fratello Vip 6 dopo la frase di Alfonso Signorini sull'aborto. Il conduttore del reality show Mediaset si è reso protagonista di una affermazione che ha scatenato un vespaio di polemiche sul web e sui social, dal momento che ha dichiarato di essere contrario ad ogni forma di aborto. Una frase che, in queste ultime ore, ha spinto anche Mikado, tra gli sponsor del reality show, a prenderne completamente le distanze.

Ancora polemiche su Signorini dopo la frase sull'aborto al GF Vip

Nel dettaglio, la frase di Alfonso Signorini sull'aborto è stato uno degli argomenti più discussi di questa settimana.

Il pensiero del conduttore che parlando del tema, durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì ha usato un "plurale maiestatis", ha scatenato accese discussioni, al punto che la casa di produzione del reality show ha dovuto dissociarsi.

EndemolShine Italy, qualche giorno fa, ha diramato un comunicato stampa con il quale facevano sapere di non essere assolutamente d'accordo con le affermazioni di Signorini sull'aborto e che quello espresso in diretta televisiva su Canale 5, è solo ed esclusivamente il pensiero del conduttore e non del gruppo di lavoro che collabora alla realizzazione del programma.

In queste ultime ore, poi, anche uno dei maggiori sponsor di questo Grande Fratello Vip 6 ha preso le distanze da Signorini.

Lo sponsor del GF Vip prende le distanze da Signorini

Si tratta di Mikado, la marca di biscotti al cioccolato che viene usata tra le mura domestiche della casa di Cinecittà. Rispondendo alle domande social di alcuni utenti, ecco che Mikado ha precisato la sua posizione in merito alle affermazioni di Signorini.

"Nessuno all'interno del programma parla a nostro nome e abbiamo già segnalato il fatto all'emittente", hanno fatto sapere da Mikado sui social, aggiungendo così di non condividere affatto quello che è accaduto.

"Il programma stesso ha preso le distanze dall'evento in questione, in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera personale", ha aggiunto ancora Mikado, rispondendo ai fan social che chiedevano delucidazioni in merito a quanto è accaduto.

La presa di posizione di Mikado sulle parole di Signorini

Insomma una presa di posizione netta e precisa quella di Mikado che si è dissociato dalle parole di Signorini sull'aborto, proprio come la casa di produzione stessa del reality show di Canale 5.

Cosa succederà a questo punto? Ci saranno altri sponsor che prenderanno le distanze dal conduttore del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime. Intanto si attende la nuova diretta del reality show di questo venerdì sera, per scoprire se Signorini farà nuove precisazioni.