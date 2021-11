Un grave lutto ha colpito la famiglia di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5. È notizia di queste ore la scomparsa del regista Paolo Pietrangeli, che negli anni 2000 è stato tra i primi a curare la regia del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, attualmente ancora in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua ventunesima edizione di programmazione.

È morto Paolo Pietrangeli: lutto ad Amici di Maria

Paolo Pietrangeli si è spento all'età di 76 anni. Aveva legato la sua fama alla canzone popolare, celebre il brano "Contessa" che ne aveva decretato il grande successo, ma nel corso degli anni ha avuto modo anche di affermarsi come regista, approdando anche nel mondo della televisione.

Arrivò nel piccolo schermo nei primi anni Ottanta, firmando la regia del Maurizio Costanzo, fino ad approdare nei primi anni 2000 ad Amici di Maria De Filippi.

La collaborazione di Pietrangeli con Costanzo e De Filippi

Per diversi anni, infatti, Paolo Pietrangeli è stato il regista del Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo e famoso del piccolo schermo, attualmente ancora in onda su Canale 5 a distanza di ben 40 anni dalla prima puntata.

Durante i primi anni 2000 legò un sodalizio artistico anche con Maria De Filippi. Fu infatti tra i primi registi di Amici, il celebre talent show ideato e condotto proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo, che fin dal primo anno di messa in onda si è sempre rivelato un grande successo dal punto di vista auditel.

Paolo Pietrangeli è stato impegnato con Maria De Filippi anche come regista di C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Canale 5, che ha superato la soglia dei venti anni di messa in onda e che tornerà in onda anche il prossimo 2022 in tv.

La collaborazione di successo tra Pietrangeli e De Filippi

Un lutto che coinvolge la grande famiglia di Amici e in particolar modo la coppia composta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che proprio a Pietrangeli avevano affidato le regie dei loro show di massimo successo, diventati poi dei veri punti di riferimento nella programmazione della rete ammiraglia del Biscione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito non si esclude che in una delle prossime puntate di Amici 21, così come nel corso del prossimo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show in onda il mercoledì in seconda serata su Canale 5, possa esserci un omaggio al regista Pietrangeli, da parte dei due coniugi che hanno avuto modo di condividere con lui un pezzo di strada professionale.