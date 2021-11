A 63 anni Madonna Louise Veronica Ciccone riesce ancora a dare scandalo e a far parlare di sé per i suoi atteggiamenti provocatori. Sin dagli anni Ottanta l’interprete ha sfidato il moralismo dei benpensanti con le sue canzoni e le trovate che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Anche in questi ultimi anni la regina del pop sembra voler proseguire nella sua strada, imbarcandosi in una nuova battaglia contro la censura dei social.

Infatti nelle scorse ore alcune immagini della cantante sono state prontamente rimosse dal suo profilo di Instagram, a causa delle politiche restrittive sui nudi femminili adottate dal social network.

Esattamente come capitato qualche giorno prima alla nostra Arisa, che aveva condiviso un suo scatto a seno nudo e con del nastro adesivo a coprire i capezzoli, le foto di Madonna giudicate troppo audaci sono sparite poco dopo la pubblicazione. Tuttavia, a differenza della cantante italiana che non ha commentato quanto accaduto, l’interprete di "Material Girl" non si è fatta scoraggiare e ha postato di nuovo – con alcune modifiche – le immagini incriminate, aggiungendo un commento sulla censura nei social.

Il servizio fotografico realizzato da Madonna è stato rimosso dopo pochi minuti

Come ha sempre fatto nella sua lunga carriera, Madonna ha voluto stupire i fan con un nuovo servizio fotografico decisamente sopra le righe.

La cantante è ritratta a letto, indossando lingerie molto sensuale e delle decollété di una nota marca, con la suola rossa e i tacchi vertiginosi. Tuttavia un dettaglio proibito ha causato la sparizione delle immagini da Instagram: in alcuni degli scatti un capezzolo fuoriusciva dal reggiseno, mentre in altri era coperto da un cuoricino.

Dopo pochi minuti tutte le fotografie pubblicate sono state rimosse dal social network. Infatti Instagram adotta una politica molto rigida relativamente al nudo: sono tollerate le immagini finalizzate a campagne di sensibilizzazione sulla salute, come quelle per la prevenzione del tumore al seno, oltre a quelle che mostrano l’allattamento.

Tutti gli altri contenuti sono invece censurati, specialmente quelli a sfondo sessuale o con i genitali in vista.

Madonna ha deciso di pubblicare di nuovo le sue immagini rimosse dai social

Madonna non ha preso bene la decisione del social network di eliminare tutti gli scatti del suo servizio fotografico. La cantante non si è data per vinta e ha nuovamente pubblicato le immagini "autocensurate", aggiungendo un commento su quanto accaduto. Con un tono decisamente polemico, l’interprete ha spiegato ai fan che la ragione della censura da parte di Instagram era nell’esposizione del suo capezzolo: quindi ha voluto condividere una sua riflessione generale sulla rappresentazione di questa parte del corpo, notando come ci sia una netta differenza di trattamento tra uomini e donne.

Le parole di Madonna contro le censure nei social network

Nel suo pungente messaggio Madonna nota come nella nostra cultura sia permesso di mostrare ogni centimetro del corpo femminile, a esclusione dei capezzoli, come se questa parte dell’anatomia femminile fosse l’unica a correre il rischio di essere mercificata. La cantante trova sorprendente questo atteggiamento e sottolinea come per gli uomini questo tabù non esista. Quindi per la pop star non è solo una questione di censure, ma anche di sessismo e misoginia: si tratta di argomenti che l’interprete dice di affrontare sin dall’inizio della propria carriera, riuscendo “a mantenere la sanità mentale” nonostante anni di polemiche e battaglie a favore dell’emancipazione delle donne.