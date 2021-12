“Temo che David custodisse informazioni molto sensibili, specialmente per il ruolo che ricopriva in una città come Siena”. Antonella, moglie di David Rossi, continua ad avere forti dubbi sulla versione confermata da due diverse inchieste sul decesso di marito: a suo dire il responsabile della comunicazione di Mps non si sarebbe tolto la vita la sera del 6 marzo 2013, ma sarebbe stato ucciso da qualcuno, che poi avrebbe inscenato un suicidio.

In un’intervista al Corriere della Sera la donna ha ripetuto le proprie perplessità sulla vicenda, chiedendo giustizia per il marito, soprattutto dopo gli elementi emersi nelle ultime settimane, le più recenti ricostruzioni dell’accaduto e le testimonianze rilasciate nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa di questo caso di Cronaca Nera.

I dubbi sulla lettera d’addio che Rossi avrebbe scritto alla moglie

Nel corso dell’intervista, la moglie di Rossi dubita della presunta lettera di addio di David, per via di certe parole usate, come “Ciao Toni. Amore, scusa”. Infatti il manager non era solito chiamarla Toni, ma Antonella, né tantomeno usava con lei il termine “amore”; perfino il modo di scusarsi così direttamente non era tipico del dirigente.

I suoi dubbi sarebbero aumentati dopo l’esame delle apparecchiature elettroniche del marito: ad esempio è venuta alla luce un’email del 3 marzo destinata a Fabrizio Viola, che allora ricopriva il ruolo di amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, in cui Rossi avrebbe scritto: “Stasera mi suicido sul serio, aiutatemi!”.

La donna si chiede come mai un messaggio così drammatico sia stato de tutto ignorato da chi dirigeva la banca.

Due inchieste hanno stabilito che David Rossi si è tolto la vita

Quella sera David Rossi è volato giù dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede centrale di Mps a Siena, finendo sul selciato in pietra di vicolo Monte Pio.

La sequenza della caduta è ripresa da una telecamera della banca, che filma anche l’agonia del manager lunga venti minuti, durante i quali nessuno sembra essersi accorto di nulla. I medici del 118 sono arrivati quando ormai era troppo tardi. A dare l’allarme, circa un’ora dopo, è stato Gian Carlo Filippone, funzionario dell’istituto di credito e amico di Rossi: era stato chiamato al telefono proprio da Antonella, che non riusciva più a mettersi in contatto con il marito.

Filippone, dopo essere entrato nell’ufficio di Rossi, ha notato la finestra aperta: si è affacciato e ha visto il corpo esanime in strada.

Due diverse inchieste giudiziarie hanno stabilito che David Rossi si è tolto la vita: una condotta dalla gip Monica Gaggelli, l’altra dalla gip Roberta Malavasi, nel 2017, durante la quale la salma del dirigente è stata riesumata e sottoposta a una Tac. Elementi come i biglietti di addio alla moglie o i segni di autolesionismo presenti sui polsi di Rossi hanno ulteriormente avvalorato il lavoro dei giudici.

I punti oscuri nelle indagini sul decesso di David Rossi

I familiari di David Rossi hanno criticato queste indagini, perché ritenute troppo frettolose e con alcune imprecisioni.

Ad esempio successivamente si è stabilito come il tragico volo sia avvenuto alle ore 19:43 anche se, per un errore di configurazione della videocamera, il filmato che riprende Rossi registrerebbe la caduta 16 minuti più tardi. Questa differenza temporale ha di fatto reso imprecise molte delle testimonianze raccolte nelle inchieste, dando adito ai sospetti. Inoltre non sono state utilizzate le immagini delle altre telecamere presenti all’esterno della sede centrale della banca, che avrebbero permesso di identificare le persone presenti in quei minuti nei dintorni dell’edificio, compreso un passante apparso per pochi istanti nel vicolo per poi andarsene via, senza prestare soccorso o avvertire qualcuno del corpo di Rossi.

Altro elemento contestato è il mancato esame del Dna sui fazzoletti sporchi di sangue ritrovati nell’ufficio del manager: gli inquirenti hanno ritenuto che quelle tracce appartenessero al dirigente e non li hanno fatti analizzare, prima che fossero distrutti.