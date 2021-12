La conta di incidenti in cui sono coinvolti i ciclisti di tutto il mondo e di tutti i livelli non accenna purtroppo ad arrestarsi. Sia per i pedalatori della domenica che per i corridori professionisti è diventato sempre più pericoloso allenarsi in strada o semplicemente usare la bicicletta per i normali spostamenti. L’ultima notizia di un sinistro che ha visto coinvolto un professionista arriva dal Sudamerica e riguarda il giovane colombiano Daniel Arroyave. Per fortuna il 21enne della EF Education Nippo se l’è cavata senza danni particolarmente seri, ma le foto scattate subito dopo l’incidente e condivise sui social hanno fatto capire meglio di qualsiasi parola quali sono i rischi con cui i ciclisti convivono quotidianamente.

Arroyave, il titolo colombiano e il debutto nel ciclismo pro

Daniel Arroyave è un giovane corridore colombiano, professionista con la EF Education Nippo. Il ragazzo si è segnalato tra i talenti più interessanti della nuova generazione colombiana vincendo nella passata stagione il titolo nazionale Under 23. Grazie a quel successo ha attirato le attenzioni dei team World Tour e firmato un contratto da professionista con la EF Education Nippo. In questa stagione d’esordio nel ciclismo dei grandi ha corso poco e non ha ottenuto risultati importanti, maturando però le prime esperienze nelle corse World Tour.

Dopo la chiusura della stagione, Daniel Arroyave è rientrato in Colombia, dove si trova ancora.

Il corridore si sta preparando alla nuova annata allenandosi nel suo paese, ed è qui che ha avuto un incidente. Mentre pedalava insieme ad altre due persone, Arroyave è stato investito da una macchina. La sua Cannondale è uscita distrutta dall’impatto, ma per fortuna il corridore non ha riportato conseguenze serie, ma solo delle abrasioni superficiali.

#Atención 🚨



El ciclista Daniel Arroyave integrante del equipo EF Education Nippo ha sufrido hace pocos minutos un accidente cuando adelantaba su entrenamiento por el sector del km 7 vía Hipódromo-Llano Grande. pic.twitter.com/Yprqj8oM6F — LA RUEDA COLOMBIA 🚴🇨🇴🚴 (@LaRuedaColombia) December 21, 2021

‘Condividiamo tutti la stessa strada’

Sui social sono presto apparse le foto scattate subito dopo l’incidente, che mostrano il telaio della bici spezzato e Daniel Arroyave seduto per terra a bordo strada.

“Grazie a Dio non è niente di grave, sto bene. Ho solo qualche ferita per l’incidente” ha raccontato il corridore colombiano in un breve video messaggio, esortando poi tutti gli utenti della strada a un maggior rispetto reciproco.

“Voglio chiedere agli automobilisti di essere più consapevoli delle persone in bici e a piedi. Oggi è successo a me, domani potrebbe toccare a qualcun altro e potrebbe essere una vita persa. La bici si può cambiare, la vita no. Voglio esortare le persone a prendersi cura l’una dell’altra. Condividiamo tutti la stessa strada” ha dichiarato nel suo messaggio Daniel Arroyave.