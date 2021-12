Per settimane i principali social network, i mezzi di comunicazione e persino il programma televisivo 'le Iene', non hanno fatto altro che parlare del famoso caso Dayane Mello e le molestie subite al programma brasiliano ''La Fazenda''. Dopo essere stata eliminata dal reality, Mello ha visto per la prima volta le immagini che hanno fatto il giro del web e si è scagliata contro chi l'ha difesa in Italia.

Dayana Mello arrabbiata con Gabriele Parpiglia

La 32enne modella durante la sua permanenza nel reality ''La Fazenda'' era stata vittima di molestie da parte di Nego Do Borel, questi comportamenti da parte di quest'ultimo l'hanno poi portato a una squalifica definitiva.

Da qualche settimana Dayane è stata eliminata dal programma e ha avuto modo di rivedere tutto quello che era successo a lei e in Italia durante la sua assenza. La reazione della modella non è stata delle migliori. Infatti l'ex gieffina ha minimizzato il tutto come un ''fatto non grave''. A rivelarne di più è stato Gabriele Parpiglia, autore, giornalista e scrittore italiano, il quale si è battuto molto per questo caso. Parpiglia ha rivelato: 'Lei ha minimizzato il tutto dicendo che non sono stati fatti gravi, un vero peccato per lei che poteva dare voce a tantissime altre donne. Io ci metto la faccia e per il momento decido di fermarmi qui, ma lo dico con molto dispiacere. Non tutte le battaglie si vincono, sopratutto quando la vittima non capisce di essere vittima o forse parte di un sistema''.

Mello toglie il follow a Rosalinda e leva tutte le foto insieme a lei

Dayane Mello non è arrabbiata solamente con Gabriele Parpiglia, ma pare nutrire rancori anche nei confronti di tutti coloro che si sono battuti per darle una mano e rivendicare il suo diritto di donna, tra queste anche Rosalinda Cannavò. Dayane e Rosalinda erano ex gieffine, entrambe hanno costruito una bella amicizia, poi allontanate e poi nuovamente amiche lontano dalle telecamere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad oggi, Dayane pare però aver deciso di tagliare i rapporti con Cannavò, togliendo tutte le foto e persino il 'segui' sui social. A confermare il malumore è sempre lo stesso Parpiglia il quale rivela che Dayane è arrabbiata con lui, con Rosalinda e con Le Iene, che si sono recate sul posto per incontrare gli autori del programma e chiedere chiarimenti.

Mello prova rancore persino per la sua ex agente. Parpiglia definisce tutto ciò come un grande rammarico, ma confessa che tornando indietro nel tempo rifarebbe tutto uguale. Infine anche Rosalinda si è pronunciata con un tweet sul suo profilo Twitter dicendo: 'Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenza. Nulla mi fermerà mai... Punto.'