Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, è stata vittima di molestie nel reality brasiliano La Fazenda da parte di un concorrente poi squalificato. In tanti dopo aver visto le immagini che hanno fatto il giro del mondo si sono schierati in sua difesa cercando un modo per aiutarla. Al suo fianco, Gabriele Parpiglia e la sua migliore amica Rosalinda Cannavò. I due però sono rimasti sorpresi dalla reazione della modella brasiliana una volta uscita dal reality brasiliano La Fazenda.

La donna ha ritenuto che i fatti di cui è stata vittima all'interno del reality non siano gravi.

Dayane Mello e le immagini in cui è vittima di molestie: la sua discutibile reazione

Dayane Mello, archiviata la sua avventura nel reality brasiliano Fazenda, ha avuto modo di vedere le immagini in cui subisce molestie da parte del concorrente Dego De Borel. L'uomo avrebbe più volte molestato Dayane approfittando della sua incapacità di intendere e di volere visto il suo stato di ubriachezza.

Dayane Mello però dopo aver visionato il video incriminato, spiazzando tutti, ha commentato: "Fatti non gravi". Una reazione che ha deluso molti, in particolare coloro che si sono prodigati per difenderla e portarla via da quella inaccettabile situazione. Primo fra tutti Gabriele Parpiglia, collaboratore di Alfonso Signorini.

Dayane poi per confermare la sua visione dei fatti ha fatto un gesto forte nei confronti della sua amica Rosalinda Cannavò. L'attrice infatti l'ha sempre difesa durante le settimane in cui Dayane si trovava nel reality brasiliano.

Dayane Mello smette di seguire Rosalinda Cannavò sui social

In tanti si sono preoccupati per Dayane Mello, vittima come già detto di episodi di molestie a la Fazenda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra questi, anche la sua migliore amica Rosalinda Cannavò è la trasmissione di Davide Parenti Le Iene. Dayane però stupendo tutti ha deciso si non seguire più Rosalinda sui social. Un gesto inaspettato a cui la fidanzata di Zenga ha replicato con un tweet.

Nel post ha scritto: "Dico solo una cosa, continuerò a battermi per chi è vittima di violenza.

Nulla mi fermerà mai...punto". Gabriele Parpiglia in una diretta su Instagram ha spiegato: "Non voglio aggiungere altro. Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui”. Per poi aggiungere: “Lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima o forse parte di un sistema. Vi confermo quanto detto prima, questa è la scelta e la presa di posizione di Dayane Mello: non è successo nulla a La Fazenda". Per poi concludere: "Lei ce l’ha con me, con la Cannavò e con Le Iene, con tutti. Ce l’ha anche con la sua ex agente. Grande rammarico, però tornando indietro rifarei tutto. Non ho cambiato idea su quello che è successo".