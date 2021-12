Jacopo Compagnoni, fratello minore della campionessa mondiale e olimpica di sci Deborah, ha perso la vita a 40 anni, travolto da una valanga mentre scendeva con gli sci dal canale Nord del Monte Sobretta. L'amico che era con lui è rimasto illeso e ha prestato i primi soccorsi prima di chiamare il 112, ma una volta in ospedale Jacopo è deceduto a causa dei traumi subiti. Lascia una compagna e due figlie.

Tragedia sul Monte Sobretta: morto Jacopo Compagnoni

La tragedia si è consumata nel territorio comunale di Valfurva sulle montagne che Jacopo Compagnoni più conosceva, nel primo pomeriggio di giovedì 16 dicembre.

L'uomo era in compagnia di un amico e con lui stava scendendo a quota 2.850 metri dal canale Nord del Monte Sobretta, quando è avvenuto il distacco e la valanga lo ha travolto. L'amico ha subito chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno iniziato le operazioni di recupero che sono state molto complesse. Compagnoni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sondalo con l'elisoccorso di Sondrio Areu, ma ha perso la vita poco dopo a causa dei gravi traumi subiti. Lo sportivo lascia una compagna e due figlie e come il padre e il nonno aveva trasformato in lavoro la sua passione per la montagna. Oltre ad essere istruttore di alpinismo era anche maestro di sci.

Deborah Compagnoni ha salutato il fratello con parole toccanti

Jacopo Compagnoni viveva a Valfurva con la sua famiglia dove gestiva anche l'hotel Baita Fiorita e in un video di presentazione invitava tutti a conoscere le montagne della Valtellina dove lavorava e faceva parte delle Guide Alpine di Livigno. Deborah Compagnoni, sua sorella maggiore ha affidato all'Agi il suo saluto al fratello, ricordandolo per l'entusiasmo che aveva nel suo lavoro e abbracciando le sue bambine.

"La sua anima resterà sulle montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza": sono alcune delle parole commosse della campionessa. Deborah Compagnoni, inoltre, ha ringraziato tutti per i messaggi di cordoglio e di affetto arrivati nelle ultime ore dal mondo dello sport e da tanti appassionati che sui social hanno salutato Jacopo per l'ultima volta.

Il lavoro, l'impegno e la passione per la montagna e all'alpinismo

Compagnoni era molto attivo sui social dove spesso postava delle foto delle sue escursioni in montagna, regalando ai suoi follower dei paesaggi mozzafiato. Sul suo profilo, adesso, sono in tanti a lasciare un pensiero per l'alpinista: "Che il Signore delle Cime ti faccia andare sulle sue montagne e porti conforto a te e alla tua famiglia" si legge tra le decine di messaggi arrivati a rendergli omaggio.