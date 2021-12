"Chiedo aiuto al presidente della Repubblica". Luigi Ciatti non riesce ad accettare la scarcerazione, disposta dalla Corte di Assise di Roma, di Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato di aver ucciso suo figlio, il 21enne Niccolò nell'agosto 2017, durante una vacanza in Costa Brava (Spagna). Alla base dell'annullamento della misura cautelare ci sarebbe un difetto di procedibilità. Il caso di Cronaca Nera è stato seguito anche dalle autorità iberiche e, come precisato da diverse testate nazionali, la legislazione spagnola non prevede la possibilità di svolgere un processo in contumacia.

L'appello del papà di Niccolò Ciatti

La notizia della scarcerazione di Rassoul Bissoultanov ha riempito di dolore i familiari di Niccolò Ciatti. "Ci restano solamente amarezza, lacrime e tristezza - ha dichiarato incredulo papà Luigi - Non riusciamo a dare un minimo di giustizia a Niccolò". "Provo tanta rabbia - ha ammesso - e non riesco a pensare a mia moglie, non saremmo mai usciti da questa storia, però adesso è ancora peggio".

Luigi, che non crede di meritarsi tutto questo e non riesce a capacitarsi di una giustizia che abbandona gli innocenti e difende i colpevoli, si è rivolto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Non l'ho mai cercato - ha spiegato - ma è l’unico appello che posso fare".

"Spero - ha proseguito - che possa trovare, o aiutarci a trovare quella giustizia, che Niccolò deve avere per far sì che questi assassini paghino per ciò che hanno commesso e perché questo dev'essere il senso della giustizia". Secondo il padre del 21enne ucciso, il ceceno scarcerato non è, come testimoniato anche dal video dell'omicidio, un "presunto innocente" e non è possibile che degli assassini possano girare liberi in Italia ed in Europa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scarcerazione dell'assassino di Niccolò Ciatti

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre, la famiglia Ciatti è stata avvisata, dal proprio legale, della scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, il ceceno classe 1993 detenuto in Italia e accusato - in concorso con il connazionale Movsar Magomedov - di aver brutalmente ucciso in una discoteca di Lloret de Mar nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 Niccolò Ciatti, residente a Scandicci, vicino Firenze.

Mercoledì 22 dicembre, da quanto si apprende, la Corte di Assise di Roma, ha accolto un'istanza presentata dai difensori dell'indagato e ha deciso di revocare la misura della custodia cautelare in carcere a cui il 28enne era sottoposto in attesa del processo (che è stato fissato in data 18 gennaio 2022).

Nel procedimento di revoca si precisa che la misura cautelare non poteva essere emessa in quanto al momento dell'ordinanza, nel novembre 2020, Rassoul Bissoultanov non si trovava nel nostro Paese. Secondo i giudici, la presenza sul territorio italiano del ceceno indagato è ritenuta - anche sulla base di altre pronunce della Cassazione - condizione di procedibilità qualora si debba trattare reati commessi all'estero nei confronti di un cittadino italiano.