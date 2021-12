Brutto colpo per Tommaso Zorzi, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Come svelato sulle pagine di Dagospia, il giovane influencer rientrando nella sua abitazione di Milano dopo un breve soggiorno di qualche giorno a Taormina, ha scoperto di essere stato derubato. Il suo appartamento è stato messo a soqquadro dai ladri, che hanno portato via molti oggetti di valore.

Ladri nell'appartamento di Tommaso Zorzi: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, come è stato riportato dalle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, il rientro a casa di Tommaso Zorzi dopo qualche giornata di relax trascorsa a Taormina, non è stato affatto dei migliori.

Rientrando nella sua abitazione milanese, Zorzi ha scoperto che il suo appartamento è stato derubato dai ladri, che si sono intrufolati nell'abitazione ed hanno portato via oggetti di valore.

In particolar modo, il sito di D'Agostino, ha fatto sapere che i ladri che sono riusciti ad entrare nella casa di Tommaso Zorzi, hanno portato via le sue borse firmate, di grande valore.

Derubata la collezione di borse firmate di Zorzi

"I ladri sono entrati in casa, hanno fatto razzia d borsette della collezione di Hermes e Birkin", scrive il sito. Trattasi di borse che hanno un valore di mercato decisamente importante e che possono arrivare a costare anche diverse decine di migliaia di euro.

Insomma un brutto colpo per Tommaso Zorzi che, per il momento, ha scelto di non commentare sui social quanto gli è accaduto.

Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip non ha ancora proferito parola su Instagram, ma non si esclude che, in virtù del rapporto diretto che ha con i suoi fan, possa raccontare tutta la vicenda nel corso delle prossime ore.

Intanto, in questi ultimi giorni, Tommaso era tornato al centro dell'attenzione anche per i suoi commenti al vetriolo nei confronti dei protagonisti di questa attuale sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le dure critiche di Tommaso Zorzi verso i concorrenti del GF Vip 6

In particolar modo, Zorzi aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo verso la questione Alex Belli - Soleil Sorge, rivelando di non amare questi personaggi che sono disposti a tutto pur di stare al centro dell'attenzione e delle dinamiche del reality show.

Tommaso ha parlato anche di "mancanza di rispetto" da parte di questi personaggi nei confronti del pubblico e verso chi realizza il programma, dato che molte delle dinamiche che si vedono quest'anno all'interno della casa del GF Vip, sarebbero studiate a tavolino.

Insomma Zorzi non le ha mandate a dire agli attuali vipponi di questa sesta edizione del reality show, che sarà la più lunga di sempre nella storia del reality.