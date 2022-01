Can Yaman è abituato a ricevere dei "mi piace" sui social, ma questa volta l'apprezzamento dei fan ha portato a qualcosa di ancora più concreto. Una sfida di beneficenza "a colpi di like" lanciata sui social alla fine del 2021 e che ha portato, in questo nuovo anno, una donazione proficua al Banco Alimentare. Infatti, per ogni like a un video che ha visto Can nelle vesti di cuoco, è stato donato un pacco di pasta.

Donati agli enti caritatevoli più di tre milioni di porzioni di pasta

La sfida è stata lanciata sui social il 25 ottobre del 2021 in occasione della "Giornata mondiale della pasta": per ogni "mi piace" lasciato sotto il video in cui Can Yaman è intento a cucinare un piatto di pasta all'Amatriciana sarebbe stato donato un pacco di pasta al Banco Alimentare e a oggi si possono tirare le somme di questa raccolta per beneficenza.

Il video, infatti, ha ottenuto 1.200.000 visualizzazioni e 500.000 like.

Can Yaman è testimonial di un brand di pasta e grazie a questo sodalizio è iniziata la distribuzione di 500.000 mila pacchi di pasta. In totale verranno consegnati al Banco Alimentare 250.000 chilogrammi di pasta, che corrispondono a più di tre milioni di porzioni che andranno ad aiutare gli enti caritatevoli distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Can Yaman non è nuovo a queste iniziative di beneficenza. Recentemente ha fondato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma, l'associazione "Can Yaman for children", con lo scopo di fornire device e attrezzature destinati ai reparti di day hospital e degenza infantili.

Come ha affermato lo stesso attore, il suo sogno è quello di vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare.

La nuova vita e carriera artistica di Can Yaman in Italia

Intanto in Italia Can Yaman prosegue il suo percorso artistico. Quest'anno sarà la star, per la prima volta, di una produzione italiana. Infatti al fianco di Francesca Chillemi sarà il protagonista di Viola come il mare, una nuova serie tv di Canale 5 tratta dall'omonimo libro di Simona Tanzini, che narra la storia di una giornalista che per lavoro si trasferisce da Roma a Palermo.

Nel 2022, in più, inizieranno le riprese di Sandokan, che vedranno Can Yaman protagonista insieme a Luca Argentero. Al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente il nome della protagonista femminile, ma secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero cinque attrici in ballo, tra cui Matilde Gioli e Miriam Leone. Al momento non si hanno notizie in più in merito alla produzione, ma secondo quanto dichiarato da Luca Bernabei, l'amministratore delegato di Lux Vide, le riprese verranno effettuate in Thailandia e nelle Filippine.