Tanta sfortuna per Martina Fidanza, la ciclista italiana che nella prossima stagione vestirà la maglia del team tedesco Ceratizit. Lo scorso 16 di dicembre, infatti, l'azzurra si è dovuta fermare ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico di ablazione al cuore. Misura necessaria, questa, a causa dell'insorgenza di alcune aritmie cardiache. La campionessa del mondo su pista nelle scorse ore è tornata finalmente in sella alla propria bici, riuscendo a pedalare per tre ore a meno di un mese dall'operazione. Tuttavia, però, la sfortuna non si è dimenticata di lei: Martina, infatti, è risultata positiva al Covid.

Fidanza racconta di essere andata 'pianissimo' nel suo giro che ha segnato il ritorno in bici

La 22enne bergamasca ha raccontato quella che è stata per lei una giornata dalle forti emozioni. Prima, infatti, c'è stato il suo ritorno in sella, durante il quale la ciclista ha pedalato "piano, pianissimo" per circa tre ore, che sono letteralmente "volate". La medaglia d'argento mondiale nell’inseguimento a squadre (oltre che campionessa del mondo nello scratch su pista) ha così raccontato di essere partita da Brembate Sopra (dove ha la casa) per dirigersi verso il Lago di Como. Successivamente, la giovane ha passato da Lecco, Pontida, Galbiate e Villa d'Adda. Tragitto, questo, che Fidanza ha definito "bellissimo": "Me lo sono proprio goduto".

Poco prima di uscire a fare questo giro, Martina si è sottoposta a un tampone per diagnosticare la presenza o meno del Covid-19.

Martina era prossima alla partenza per la Spagna, dove sarebbe dovuta andare in ritiro

Martina, nella giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio, sarebbe dovuta partire in Spagna, dove avrebbe dovuto partecipare al ritiro della Nazionale.

Proprio in vista di tale partecipazione, la ciclista si è dovuta sottoporre al test. I programmi, però, sono andati in frantumi: nella serata di ieri, infatti, la ciclista ha scoperto di essere risultata positiva al Covid-19. Fidanza, per questo motivo, ha dovuto rinunciare obbligatoriamente al ritiro e ora dovrà affrontare un periodo di quarantena.

Inevitabile che la notizia ha letteralmente gettato nello sconforto Martina: "Sono davvero molto a terra in questo momento".

Nonostante il comprensibile umore, per Martina la giornata di ieri è stata comunque molto importante, segnando il suo ritorno in bici. La 22enne ha raccontato di aver tenuto d'occhio i battiti per tutta la durata dell'allenamento, sottolineando come non abbia voluto spingere più di tanto: "Sono stata molto attenta, andavo solo a sensazione facendo girare le gambe". Durante l'itinerario scelto, Martina ha anche affrontato delle piccole salite. La speranza, ora, è che possa arrivare presto la negativizzazione in modo tale da potersi lasciare definitivamente alle spalle questo periodo sfortunato.