Momenti di paura per Jessica all'interno della casa del GF Vip. Durante la festa del 18 gennaio organizzata per celebrare il compleanno di Katia Ricciarelli, la giovane principessina ha rischiato di veder bruciati i suoi amati capelli. In un momento di distrazione, Jessica si è avvicinata un po' troppo ad una candela e i suoi capelli hanno preso fuoco, tanto da spaventare moltissimo i vari concorrenti presenti in casa.

Alla festa di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, paura per Jessica Selassié

Nel dettaglio, durante la serata del 18 gennaio al GF Vip, i concorrenti hanno avuto modo di festeggiare il compleanno di Katia Ricciarelli.

Per celebrare al meglio i 76 anni della cantante lirica, è stata organizzata una cena speciale e poi uno spettacolo che ha visto protagonisti tutti i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Proprio durante la cena, Jessica ha rischiato di vedere la sua amata chioma in fumo.

La principessina stava prendendo del cibo dal tavolo, ma non si è accorta di essersi avvicinata un po' troppo ad una delle candele che erano state posizionate per creare atmosfera.

A fuoco i capelli di Jessica alla festa di Katia: paura tra i concorrenti del GF Vip 6 (Video)

Di conseguenza, i capelli di Jessica sono andati a fuoco per alcuni secondi. Per fortuna, però, la ragazza si è accorta subito di quello che stava accadendo nella casa del GF Vip ed è subito intervenuta per spegnere le fiamme che arrivavano dai suoi capelli.

Una situazione che ha creato paura in casa, dato che tutti si sono spaventati per Jessica, in particolar modo sua sorella Lulù, anche se per fortuna, tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Intanto Jessica continua ad essere protagonista di questo GF Vip anche per altri motivi. La principessina, durante l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, ha avuto modo di confrontarsi con la mamma di Sophie, che non ha speso belle parole nei suoi confronti.

Le lacrime di Jessica dopo il confronto con la mamma di Sophie al GF Vip 6

La donna, infatti, ha accusato Jessica di essere una "falsa amica" nei confronti di sua figlia, sostenendo di aver visto dei filmati in cui le sparlava alle spalle.

Parole che hanno ferito profondamente Jessica che, subito dopo la puntata serale di questa settimana, non ha potuto trattenere le lacrime ammettendo di essere delusa e amareggiata dalle parole della mamma di Sophie.

In particolar modo, Jessica ha ammesso di non essere quel tipo di persona descritta ed ha ribadito a chiare lettere di non aver alcuna intenzione di "rubare" il fidanzato, ossia Alessandro Basciano, alla sua amica.