Kerem Bursin e Hande Ercel, protagonisti dell'amata Serie TV turca Love is in the air, sono positivi al Covid. A comunicarlo è stato il manager dell'interprete di Serkan Bolat, Gunfer Gunaydin, tranquillizzando i fan dei due attori turchi circa le loro attuali condizioni di salute. I diretti interessati mantengono il silenzio.

Quarantena insieme per Kerem Bursin e Hande Ercel

Gli attori turchi Kerem Bursin e Hande Ercel hanno contratto il Covid-19: la notizia non è arrivata dai diretti interessati, ma dal manager di Kerem, Gunfer Gunaydin. Quest'ultimo ha informato i fan, tramite il suo profilo Instagram della positività al virus di Kerem e Hande, aggiungendo che i due starebbero trascorrendo la quarantena insieme, per evitare di contagiare le persone care e sarebbero asintomatici.

Silenzio di Hande e Kerem riguardo la positività

I diretti interessati, Hande e Kerem, non si sono pronunciati direttamente riguardo la loro positività al Covid, rispettando il momento delicato a livello di salute che stanno attraversando. Come annunciato dal manager, fortunatamente i due sarebbero asintomatici, grazie alle due dosi di vaccino anti-Covid. Infatti, l'admin di una pagina fan turca di Kerem ha pubblicato il seguente post, informando di aver ricevuto rassicurazioni sulle condizioni di Bursin con la letterale risposta: "Kerem sta bene niente di cui preoccuparsi".

Quindi Kerem e Hande sarebbero positivi, ma asintomatici, come altri personaggi dello spettacolo italiano, tra i quali Chiara Ferragni e Fedez o Jovanotti.

L'amore tra Hande e Kerem

La coppia che sul set interpreta Eda Yildiz e Serkan Bolat è innamorata anche nella vita reale: Kerem e Hande hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram ad aprile 2021, pubblicando una loro foto in vacanza insieme. Come precisato da Bursin in occasione dell'intervista rilasciata a Verissimo, tra lui e Hande non c'è stato un colpo di fulmine, ma la vicinanza sul set li ha portati ad innamorarsi pian piano.

L'amore reale tra i due attori turchi rende ancora più verosimili gli sguardi mostrati sul set: infatti, le fan delle serie tv turche amano Kerem e Hande, che hanno spodestato Can Yaman e Demet Ozdemir. Le intenzioni tra i due sembrano sempre più serie: chissà se la vicinanza forzata sotto lo stesso tetto, non porti i due a fare progetti sul loro futuro magari pensando ai fiori d'arancio.

I due avrebbero anche dei progetti lavorativi insieme: secondo indiscrezioni nel 2022 dovrebbero girare un film insieme, sotto la società di produzione dello stesso Kerem che oltre ad essere attore, ricordiamo, è anche produttore.