Fabiola Palese, ex compagna di Paolo Calissano, ha parlato della tragica morte dell'attore sulle pagine de Il Messaggero. La donna ipotizza che l'ex compagno non si sia tolto la vita con un mix di psicofarmaci e ha accusato, invece, il mondo dello spettacolo per averlo dimenticato in questi ultimi anni, proprio nel momento del bisogno.

Morte Calissano, l'ex compagna esclude l'ipotesi del suicidio

Fabiola Palese è stata fidanzata con Paolo Calissano dal 2013 al 2019. Nonostante la fine della relazione, i due erano rimasti in buoni rapporti, tanto che la donna era una delle poche persone ad avere le chiavi dell'appartamento romano dell'attore.

È stata proprio lei a rinvenire il corpo senza vita di Calissano nella sera del 30 dicembre. Intervistata dal quotidiano, la donna ha ripercorso gli ultimi giorni di vita dell'attore, escludendo l'ipotesi del suicidio, come qualcuno aveva sostenuto. Non solo, ha pure smentito la notizia secondo la quale l'attore fosse morto due giorni prima del ritrovamento, precisando di averlo sentito per telefono il pomeriggio precedente; inoltre l'ultimo accesso su WhatsApp risale proprio alla sera precedente del ritrovamento del cadavere.

Fabiola Palese sui psicofarmaci assunti da Calissano: 'Penso abbia fatto un pasticcio'

Fabiola Palese ha ammesso che, accanto al corpo senza vita di Paolo Calissano, sono stati rinvenuti i farmaci che prendeva per la depressione; a quanto pare soffriva anche di disturbi del sonno.

Sempre l'ex compagna ha riferito di come Paolo fosse scoraggiato, visto che non riusciva più a lavorare dopo essere stato travolto dai guai giudiziari. Nonostante questo, come già accennato, la donna esclude il fatto che l'attore abbia voluto togliersi la vita: "Io non credo assolutamente al suicidio. Non era da lui [...] Piuttosto credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna ha proseguito ipotizzando: "Io penso che abbia fatto un qualche pasticcio nell’assumerli, un bombardamento di psicofarmaci, ma non con l’intenzione di togliersi la vita"

L'accusa dell'ex di Paolo: 'Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle'

Paolo Calissano non stava attraversando un bel periodo e le feste di Natale avevano acuito la depressione.

L'attore si sentiva solo e messo da parte dal mondo dello spettacolo. A tal proposito Fabiola ha dichiarato: "Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle, ma lui voleva una chance di riscatto che nessuno gli ha concesso". La donna ha confessato come l'ex compagno abbia cercato in questi ultimi anni di scrivere sceneggiature: "Diceva: 'Se non mi vogliono come attore, almeno come scrittore'. Invece gli hanno chiuso tutte le porte in faccia".