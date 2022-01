Dopo la strage di Licata, Mariella Cammilleri, moglie 40enne dell'omicida suicida, è sopraffatta da disperazione e paura. Mercoledì 26 gennaio il marito 48enne, Angelo Tardino, alle 6:30 di mattina si è presentato a casa del fratello 45enne Diego in contrada Safarello. In quelle campagne ci sono gli ettari di terra che sei anni fa il padre Vincenzo aveva regalato a i due figli, diventati motivo di tensioni, minacce e liti quotidiane fino alla strage.

Angelo ha prima sparato al fratello uccidendolo, poi alla nuora 40enne Alessandra, ai due nipoti, la 15enne Alessia e l'11enne Vincenzo.

È stata Mariella ad avvisare i carabinieri dopo aver ricevuto la telefonata del marito: "Li ho uccisi tutti, pure i bambini non c'entravano, ti prego, perdonami, la mia vita è finita, ora mi vado a uccidere", le aveva detto. La donna l'aveva invitato a tornare a casa per prendere tempo e portarlo a costituirsi, ma senza riuscirci.

'Invidioso del fratello ma non immaginavo arrivasse a tanto'

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, dal racconto di Mariella, è stato l'episodio che si sarebbe verificato il giorno prima della strage: il fratello Diego avrebbe staccato il motore del pozzo per l'irrigazione dei terreni, come ultima sfida. Che i litigi per le proprietà agricole fossero quotidiani, era risaputo da Mariella, come dalla cognata Alessandra che, stufa, aveva lasciato l'abitazione di via Pasubio, nel centro di Licata, un palazzo dove vivevano anche Angelo e il padre dei due fratelli, per trasferirsi in campagna, "pur di non avere nulla a che fare con quel pazzo", secondo il racconto di una cugina della vittima.

Ora, anche Mariella, ha lasciato l'abitazione di via Pasubio per trasferirsi altrove potendo contare sui carabinieri che "ogni tanto passano a controllare". La donna ha paura "per quello che potrebbe accadere. Ho paura per i miei figli". Due bambini, coetanei dei cugini uccisi dal padre omicida suicida.

Ma come è possibile che Angelo covasse tanto odio verso suo fratello?

"Aveva invidia verso Diego, da sempre. C'erano delle cose vecchie che non aveva mai dimenticato", ha riferito Mariella a Salvo Palazzolo, l'inviato di La Repubblica che l'ha intervistata. Tanti gli episodi accumulati nel tempo: Angelo avrebbe voluto l'appartamento del palazzo dei Tardino al secondo piano, e invece il padre gli diede quello al terzo.

Quando divise il terreno di contrada Safarello tra i due fratelli, a Diego andò la parte che affaccia sulla strade. "Mio suocero - ha raccontato Mariella - dimenticò di dare l'accesso al terreno di mio marito": una dimenticanza che diede inizio a discussioni sempre più accese. E anche quando Diego concesse al fratello tre metri di passaggio, la situazione non migliorò perché il fratello ucciso avrebbe messo camion e altri mezzi che avrebbero impedito ad Angelo di entrare e uscire dalla proprietà. Il cruccio più grande della donna, ora, è di non aver captato segnali d'allarme, di non aver immaginato che il marito potesse arrivare a tanto, di non essersi accorta che Angelo fosse uscito la mattina della strage.

Ora si chiede: "E se l'avessi visto, avrei capito? Avrei notato qualcosa di strano? Sarei riuscita a fermarlo?". Domande senza risposte.

'Non ho diritto di fare vivere i miei figli con un padre assassino'

In questa tragedia, a sentirsi 'vinti' sono due carabinieri, il brigadiere Angelo Cuttaia e il tenente Carmelo Caccetta. Hanno fatto di tutto per evitare che Angelo Tardino si uccidesse. Non ci sono riusciti, malgrado avessero localizzato l'auto dell'uomo ferma sotto un cavalcavia di Licata dopo aver commesso la strage. Dalla caserma, il brigadiere Cuttaia aveva raggiunto al cellulare il plurimomicida: sono stati i venti minuti più difficili della sua vita. Alla fine, il rumore di un colpo esploso ha sancito il fallimento delle trattative.

Tardino si era sparato alla tempia con una delle pistole regolarmente detenute ma destinate a uso sportivo. "Non so nemmeno perché l’ho fatto. Non mi rendo conto, mio fratello, sua moglie, i bambini. Come ho potuto. Non ho diritto di fare vivere i miei figli con un padre assassino. Non merito di vivere e non voglio finire in carcere, ora mi sparo", le sue ultime parole tra le lacrime.

Licata, il padre del killer: 'Non ho mai saputo nulla'

Il padre 83enne di Angelo e Diego, un uomo di poche parole, ha lasciato intendere di essere all'oscuro dei feroci dissidi tra i due figli morti. "Non ho mai saputo nulla - ha detto - Sei anni fa ho donato i due ettari di terreno ai miei due figli, alla divisione hanno provveduto loro".

Abitava al piano di sotto del figlio Angelo, ma non c'era dialogo tra loro: "Vedevo la macchina e basta. Con Angelo parlavo poco: era per i fatti suoi, ci trattavamo poco". Nel suo ricordo, il figlio non era mai stato un violento.