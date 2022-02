Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Nicole e Ciprian. I due, archiviate le polemiche dei mesi scorsi sulla discutibile decisione di vedersi di nascosto dalla redazione, alcuni giorni fa hanno fatto ritorno nello studio di Uomini e donne. Qui hanno avuto la possibilità di fare una vera scelta con l'immancabile cascata di petali rossi. Andrea e Ciprian hanno deciso di trascorrere San Valentino nella città dell'amore per antonomasia, Parigi. Arrivati nella capitale francese sono stati però protagonisti di una spiacevole disavventura raccontata poi sui loro profili social.

San Valentino da incubo per Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Parigi

Andrea Nicole e Ciprian a Parigi si sono trovati loro malgrado travolti dai "convogli della libertà" che in questi giorni assediano le piazze di molte città europee. Migliaia di manifestanti che protestano contro le restrizioni messe in atto dal governo per fronteggiare l'emergenza dovuta al Covid-19 si sono ritrovati sugli Champs Elysées. In poco tempo sono scoppiati i tafferugli e la gendarmeria si è subito mobilitata per spegnere le proteste. In quella piazza si sono trovati anche Andrea Nicole e Ciprian Aftim che come raccontato hanno vissuto attimi di paura e terrore tra i gas lacrimogeni degli agenti e gli spintoni dei tanti manifestanti.

Weekend romantico da dimenticare per i due ex protagonisti di Uomini e Donne nella Capitale francese

Andrea Nicole ha raccontato l'accaduto sul suo profilo Instagram. Attraverso alcune storie pubblicate nelle scorse ore ha dichiarato: "Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria".

Poi, ha aggiunto che lei e il suo fidanzato Ciprian si sono trovati costretti a cercare un riparo per non rischiare di essere coinvolti nei tafferugli.

I due hanno dichiarato di non conoscere neanche il motivo di tale situazione. Andrea Nicole e Ciprian hanno poi potuto finalmente godersi il romantico weekend parigino con serenità. Nella capitale francese non sono mancati momenti di complicità, affiatamento tra drink e passeggiate. Archiviato l'inconveniente iniziale, la coppia nata a Uomini e Donne sui social non ha mancato di aggiornare i tantissimi fans su questi giorni trascorsi in quel di Parigi.

I due tra l'altro hanno deciso di fare le cose sul serio e di bruciare subito le tappe. Nello studio della conduttrice Maria De Filippi, che ha detto di essersi ricreduta sulla loro storia d'amore e in particolare su Ciprian Aftim, hanno infatti anche annunciato l'intenzione di voler andare presto a vivere insieme. Come da loro dichiarato, già stanno cercando casa in quel di Roma.