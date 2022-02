Una storia d'amore che va anche oltre la morte quella che ha visto protagonista Erminia Dossi, una donna di 85 anni che ha avuto un malore mentre si trovava in cimitero, a vegliare e pregare sulla tomba del marito. Come ogni giorno negli ultimi quarant'anni, Erminia ieri, nel giorno di San Valentino, ha deciso di recarsi dal marito per portagli dei fiori. Non è più tornata a casa.

Una storia d'amore interrotta bruscamente quando i due erano ancora giovani

A raccontare la storia è l'Eco di Bergamo, che sottolinea come il tutto sia avvenuto a Treviglio, cittadina di poco più di 30 mila abitanti.

Erminia e il marito si sposarono molti anni fa, quando erano giovani. Una relazione, però, che la morte ha bruscamente interrotto costringendo la donna a rimanere vedova, a badare da sola a sette figli.

Ma se la morte ha separato fisicamente Erminia dal marito, lo stesso non si può dire per il legame sentimentale, che è rimasto immutato. Proprio per questo motivo la donna aveva scelto di cambiare casa e di trasferirsi in un condominio vicino a via Abate Crippa, nelle vicinanze del cimitero nel quale è sepolto l'uomo. Decisione, quella di trasferirsi, che Erminia aveva preso per poter andare a far visita alla tomba del coniuge tutti i giorni.

A trovare il cadavedere una donna

Anche nel giorno in cui si festeggia l'amore, Erminia ha scelto di comprare dei fiori e recarsi dal marito.

Subito dopo pranzo, dopo aver percorso qualche centinaia di metri, Erminia è giunta in cimitero, dove si è raccolta in preghiera di fronte al loculo del coniuge. Qui è stata poi notata da una donna che si era recata in cimitero per portare dei fiori a una sua parente. La donna ha visto Erminia riversa per terra e ha subito avvertito gli operatori sanitari di emergenza.

In attesa del loro arrivo, un operatore in servizio al cimitero è accorso sul luogo e ha provato a rianimare la donna, senza però riuscirci. Anche gli operatori del 118, arrivati sul posto, hanno effettuato tutte le operazioni di soccorso del caso, cercando di far riprendere conoscenza alla vittima.

Per Erminia, tuttavia, non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri del Commissariato di Treviglio, che ha effettuato tutti i rilievi del caso che hanno permesso di fornire una prima ricostruzione dell'avvenuto. In particolare, stando agli accertamenti effettuati, pare che Erminia sia stata colta da un infarto fatale. La salma di Erminia è stata composta nell'appartamento dove viveva e le sue esequie funebri si terranno domani, mercoledì 16 febbraio, alle 10:30.