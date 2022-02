Sono ore cruciali per conoscere le sorti di un bambino in attesa di un un’urgente operazione chirurgica al cuore a Bologna. Infatti, nei giorni scorsi, i genitori del piccolo, che ha poco meno di tre anni, hanno fatto sapere al personale medico del policlinico Sant'Orsola di non accettare trasfusioni di sangue che provenga da persone vaccinate contro il Covid-19. La famiglia, originaria della provincia di Modena, è convintamente No Vax e ritiene che il sangue immunizzato possa pregiudicare la salute del bimbo. Così la vicenda è finita in tribunale: nelle prossime ore il giudice tutelare deciderà se i sanitari potranno procedere con le cure richieste dal piccolo paziente.

L’ospedale si è rivolto al tribunale per ottenere il permesso di operare e fare trasfusioni di sangue

Infatti, secondo quanto riporta l’edizione online di Repubblica, i dirigenti del policlinico bolognese dovranno aspettare quanto stabilirà il giudice per poter far operare il bambino, che ha bisogno di trasfusioni di sangue. Secondo quanto trapelato, il personale medico ritiene che l’intervento chirurgico al cuore non sia più rinviabile, dato che col passare dei giorni la situazione starebbe diventando sempre più critica per il giovanissimo paziente. Quindi con un’apposita delibera dell’azienda sanitaria si sta cercando di ottenere il via libera per poter procedere al più presto al ricovero in ospedale: la vicenda sarebbe stata segnalata al Tribunale di Modena e alla Procura dei minori a Bologna.

I genitori del bimbo hanno cercato volontari alle donazioni di sangue tra i ‘No Vax’

Il piccolo paziente da diverse settimane è seguito dai medici del reparto di Cardiologia pediatrica del Sant’Orsola per una particolare patologia al cuore. Tuttavia i genitori del bambino hanno fatto sapere ai medici che si rifiutano di autorizzare trasfusioni di sangue da donatori che risultino immunizzati dalla SARS-CoV-2 attraverso il vaccino, pretendendo che sia utilizzato solo quello proveniente da persone non sottoposte alla normale profilassi.

Quindi per cercare eventuali volontari, i famigliari del piccolo hanno condiviso la loro storia in diverse chat seguite dai “No Vax”: a quanto pare, almeno una quarantina di persone avrebbero risposto all’appello, dichiarandosi disponibili a un eventuale prelievo. Sembra che i genitori abbiano preso questa decisione per motivi religiosi: secondo i medici responsabili del policlinico bolognese avrebbero basato la propria convinzione su affermazioni “prive di alcun riscontro scientifico".

Il policlinico Sant’Orsola è obbligato a seguire i protocolli di legge per le donazioni di sangue

La richiesta dei parenti del piccolo paziente non può essere soddisfatta dal personale ospedaliero. Infatti i vertici della struttura sanitaria, in pieno accordo con il Centro trasfusionale, hanno fatto sapere che le donazioni di sangue debbano per legge seguire una serie di protocolli molto rigidi e dettagliati, ideati proprio per garantire la massima sicurezza ai pazienti che devono subire trasfusioni. Tuttavia la famiglia del bambino non si è scoraggiata e ha scelto di rivolgersi agli avvocati, che hanno portato il caso davanti al giudice: a meno di ulteriori richieste di approfondimenti, la decisione sul caso dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.