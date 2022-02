Ci sono degli aggiornamenti in merito in merito alla situazione di Chafik El Ketani. Il giovane, nel 2010, fu protagonista di un incidente mortale nella zona di Marinella, in provincia di Catanzaro. All'epoca, infatti, Chafik si trovava alla guida di una Mercedes quando travolse un gruppo di ciclisti. L'impatto fu molto violento, al punto che persero la vita otto persone. All'epoca le indagini appurarono che il giovane si trovava alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

In seguito a questo incidente, El Ketani ha scontato la propria condanna.

Successivamente, nel mese di settembre 2021, l'uomo è stato nuovamente coinvolto in un altro incidente stradale, fra Catanzaro e Lamezia Terme, in cui è morto l'amico che viaggiava in macchina con lui. Nelle scorse ore a suo carico sono stati disposti gli arresti domiciliari, dopo aver trascorso un periodo in carcere.

A decidere per i domiciliari il gip del Tribunale di Catanzaro

Di El Ketani, immediatamente dopo l'incidente di settembre, si erano perse le tracce e venne poi rinvenuto a Bologna. L'accusa con la quale è poi finito in carcere Chafik è stata quella di aver provocato un sinistro stradale in seguito al quale perse la vita l'amico 31enne Noredine Fennane.

Alla carcerazione, però, si sono opposti Salvatore Staiano e Domenico Naccari, i suoi avvocati difensori.

Nelle settimane scorse, infatti, i due legali avevano presentato al Tribunale di Catanzaro un'istanza di scarcerazione, che è stata però rigettata al mittente.

Successivamente, però, i legali hanno depositato una nuova istanza per chiedere l'applicazione della detenzione domiciliare verso il loro assistito. Richiesta, questa, accolta dal gip, il quale ha dunque disposto per la scarcerazione.

I legali hanno presentato in riesame un video che proverebbe l'estraneità di Chafik

Nel corso della discussione davanti al tribunale del Riesame, i legali di Chafik El Ketani hanno depositato un video che, nelle intenzioni dei difensori, dovrebbe dimostrare la non colpevolezza del loro assistito. Il filmato sarebbe stato trovato nel cellulare dell'incolpato, recuperato nel luogo dove è avvenuto il sinistro.

Il video, nelle intenzioni degli avvocati difensori, dovrebbe in particolare mettere in discussione la ricostruzione effettuata dalla Procura e accolta dal gip, per la quale Chafik si trovava alla guida quando è avvenuto l'incidente. Il sinistro, secondo l'accusa, fu causato dall'alta velocità e dalle condizioni metereologiche avverse. Nel video, dal quale sarebbero stati estrapolati alcuni frame ottenuti con una consulenza legale, verrebbe dimostrato che alla guida della vettura si sarebbe trovato invece Noredine.

Tale ricostruzione, comunque, non ha trovato il benestare del Riesame di Catanzaro, che non ha accolto la versione della difesa. Ora è arrivata la decisione di applicare la misura dei domiciliari, che Chafik El Ketani dovrà scontare in una casa di Bologna.