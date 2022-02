Nella giornata di ieri, lunedì 14 febbraio, si è celebrato il 18esimo anniversario della morte di Marco Pantani, sulla quale la Procura di Rimini sta ancora indagando per cercare di far luce su quanto realmente successo. In occasione di tale anniversario, il Corriere della Sera ha intervistato Tito Tacchella, patron del team Carrera che scoprì e introdusse nel mondo del Ciclismo professionistico proprio il Pirata. Il patron, a tal proposito, ha raccontato come all'epoca Pantani fosse il dilettante più promettente in circolazione, definito poi come un ragazzo "timidissimo".

'Il cambiamento vero lo ha avuto alla Mercatone Uno'

Tacchella, ricostruendo l'intera carriera di Pantani, non ha alcun dubbio nell'individuare come momento di svolta il passaggio del corridore alla Mercatone Uno. Qui, infatti, l'azzurro venne "riempito di soldi", ma anche di "aspettative e pressioni". Mister Carrera, infatti, ha sottolineato come il team si aspettasse di "rientrare nell'investimento" con Pantani e, questo, non soltanto con le vittorie: "Lo addobbarono e trasformarono in un prodotto di marketing".

Nulla di male, certo, se non fosse che, per Tacchella, Pantani all'epoca "non fosse pronto a recitare quel ruolo" e, soprattutto, alla visibilità extra-ciclistica dalla quale venne letteralmente travolto.

A questo, poi, Tito ritiene che dannosa per Marco fu anche la "spasmodica ricerca" di quelli che ha definito come "risultati eclatanti". Sostanzialmente, secondo l'ex patron a Pantani venne data la pressione per la quale doveva dominare qualsiasi corsa e tappa.

'Pantani circondato da losche figure'

Tale mentalità fu anche quella sottostante a quanto successo nel 1998 quando, a causa dell'ematocrito alto, Pantani venne sospeso dal Giro d'Italia a Madonna di Campiglio, terz'ultima tappa di una corsa che il Pirata aveva oramai già vinto.

In tal senso, Tacchella ha ammesso come abbia sempre pensato che, in quell'occasione, i valori alti di Marco dipesero da un "errore medico".

L'errore più grave, secondo Tito, fu però commesso proprio dopo Campiglio. Anche in questo caso, nel mirino di Tacchella finisce la Mercatone Uno, che avrebbe "assecondato" Pantani dandogli la possibilità di tornare nel cesenatico, luogo contraddistinto dalla presenza di "locali notturni" e "amizie discutibili".

Tacchella, infatti, ha ammesso che all'interno del mondo del ciclismo tutti erano a conoscenza delle "figure losche che circondavano Pantani".

Mister Carrera non ha dubbi: "Chi doveva aiutarlo non lo ha fatto", sottolineando poi come la fidanzata danese dell'epoca gli volesse davvero bene. Nonostante questo, però, la ragazza venne "osteggiata" al punto da spingerla ad allontanarsi.