Dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina si moltiplicano anche le testimonianze dei personaggi del mondo dello sport rimasti bloccati nel paese. Fra essi c'è anche l'allenatore di calcio italiano dello Shakhtar Donetsk, il 42enne bresciano Roberto De Zerbi, che nelle score ore ha spiegato: Stiamo bene, la situazione è tesa perché c’è preoccupazione.

De Zerbi: 'Stiamo bene, ma la situazione è molto tesa'

Il tecnico originario di Brescia, dall'inizio dell'estate 2021 si è trasferito in Ucraina per guidare lo Shakhtar Donetsk dopo aver ottenuto ottimi risultati con il Sassuolo in Serie A.

Dopo i fatti di questi giorni però il campionato ucraino di calcio è stato sospeso fino a nuovo ordine. Mister De Zerbi insieme al suo staff tecnico (tra cui Davide Possanzini, Giorgio Bianchi, Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi, Marcattilio Marcattilli, Michele Cavalli e Paolo Bianco) si trovano quindi ancora in Ucraina, per la precisione in un hotel di Kiev.

Durante un intervento fatto a Sky Sport 24, De Zerbi ha raccontato: "Siamo tutti in hotel, la situazione è precipitata da stamattina. Ci siamo svegliati in malo modo con delle esplosioni. Stiamo bene, la situazione è tesa perché c’è preoccupazione. Non era nostra intenzione fare gli eroi, siamo qui per fare il nostro lavoro che è il calcio, ma abbiamo giocatori che hanno già vissuto il 2014 nel Donbass.

Finché il campionato non fosse stato sospeso trovavamo ingiusto partire".

Riguardo alla sua decisione - fatta circa nove mesi fa - di andare a lavorare in Ucraina, l'allenatore ha affermato: "Rifarei la stessa scelta, ora la situazione è diversa e il calcio è sospeso. Stiamo cercando il modo per andare via".

Carlo Nicolini: 'Ci hanno consigliato di non muoverci'

Fra gli italiani bloccati in Ucraina c'è anche Carlo Nicolini, assistente di Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

Nicolini nelle scorse ore è intervenuto a Radio1 Rai raccontando le ore drammatiche che l'Ucraina sta vivendo in questi giorni: "Non posso dire dove siamo perché l'ambasciata ci ha detto di fare così: eravamo venuti in hotel, aspettando il comunicato della federazione per sapere se sospendevano o meno.

Il messaggio è arrivato tardivamente a mio avviso, non potevamo più muoverci”.

Poi ha aggiunto: "Vogliamo andare via: noi siamo professionisti del calcio, è ovvio che questa situazione non ci può piacere. Siamo in contatto con l'ambasciata. Abbiamo fatto una scelta da uomini, da responsabili, come abbiamo chiamato i nostri ragazzi. Nei giorni scorsi ci avevano invitato ad andare via, ma era un consiglio. Noi abbiamo la responsabilità dei ragazzi, le notizie le leggevamo”.

Infine Nicolini ha spiegato: "Sentiamo le notizie, parliamo con le ambasciate, con il console, anche con i brasiliani. Loro ci consigliano di non muoverci, altre ambasciate hanno preso vie diverse. C'è una non omogeneità di decisione”.